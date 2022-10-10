Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh nở rộ rực rỡ, tiền tài bùng nổ đến khó tin, bất ngờ đổi vận khiến ai cũng hết hồn

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 12:16

Những con giáp có tên dưới đây được dự đoán vào đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh và tiền tài bất ngờ nhận tín hiệu cực tốt.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 16h16p chiều nay, Chính Quan mang tới cho người tuổi Tý một ngày làm việc suôn sẻ. Dù có bất cứ vấn đề nào xảy ra, bạn cũng đều thể hiện được khả năng kiểm soát tình hình của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính những biểu hiện xuất sắc này của những chú Chuột giúp bạn được cấp trên đánh giá cao, con đường tiến thân càng thêm thuận lợi.

Năng lực hiện tại của bạn khá vững vàng, tuy nhiên, kiến thức là vô hạn, do đó bản mệnh vẫn nên học hỏi thêm bằng cách lắng nghe, quan sát để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Còn rất nhiều điều bạn cần bổ sung để ngày càng hoàn thiện, chớ nên bằng lòng với thực tại quá sớm.

Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh nở rộ rực rỡ, tiền tài bùng nổ đến khó tin, bất ngờ đổi vận khiến ai cũng hết hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay, tử vi dự đoán vào lúc 16h16p, Tam Hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Nếu là người lãnh đạo, bản mệnh có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ khẳng định được bản thân và dễ dàng thăng tiến.

Tuy nhiên, nếu đã là người có vị thế cao thì bạn cần tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến họ để biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp đặt họ vào vị trí thích hợp.

Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh nở rộ rực rỡ, tiền tài bùng nổ đến khó tin, bất ngờ đổi vận khiến ai cũng hết hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h16p chiều này, người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Vào thời gian này trở về sau, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh nở rộ rực rỡ, tiền tài bùng nổ đến khó tin, bất ngờ đổi vận khiến ai cũng hết hồn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên ngay, thong thả tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên ngay, thong thả tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu

Trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), những con giáp số sướng, được thần may mắn gọi tên nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên trong nay mai.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 1 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 1 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 1 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà