Tử vi 7 ngày tới dự đoán: 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền đầy tay, phất lên 'như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 16:10

Tử vi 7 ngày tới dự đoán (10 - 16/10), 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, Thiên Tài là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của những con giáp này. Liên tục gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày tới dự đoán (10 - 16/10), Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong những ngày này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ trong 7 ngày này. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày thứ 3 bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Tử vi 7 ngày tới dự đoán: 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền đầy tay, phất lên 'như diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi 7 ngày tới dự đoán (10 - 16/10), Tam Hợp xuất hiện là thời điểm phù hợp nhất để cải thiện tình cảm lứa đôi bằng những hành động nho nhỏ nhưng thiết thực. Hãy nhớ, đừng bao giờ ngừng việc gây ấn tượng và khiến đối phương muốn yêu thương bạn nhiều hơn.

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thìn lúc này thuận lợi hơn, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa nhé, bạn phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tích cực cho những ai đang chữa bệnh, sức khỏe được cải thiện khi bạn hiểu hơn về cơ thể mình và tìm cách điều chỉnh thích hợp. Quan trọng nhất là bạn được nghỉ ngơi đầy đủ nên rất nhanh hồi sức.

Tử vi 7 ngày tới dự đoán: 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền đầy tay, phất lên 'như diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 7 ngày tới dự đoán (10 - 16/10), Tam Hợp để lại cho con giáp tuổi Mùi những cảm xúc tốt đẹp về người khác giới, nhưng hãy cứ từ tốn vì yêu vội, yêu gấp có thể để lại những hậu quả không tốt cho cả hai khi chia tay. Làm giảm nhịp độ yêu thể hiện hai bạn đang biết nghĩ cho nhau.

Thiên Tài che chở để các kế hoạch liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi được an toàn. Có người tìm được nghề phụ phù hợp để gia tăng thu nhập trong thời gian này. Bạn có biết mình là con giáp cả nghĩ, chẳng bao giờ dám tin tưởng vào bất cứ ai?

Tử vi 7 ngày tới dự đoán: 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền đầy tay, phất lên 'như diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên ngay, thong thả tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu

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