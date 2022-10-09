Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên ngay, thong thả tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 11:52

Trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), những con giáp số sướng, được thần may mắn gọi tên nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên trong nay mai.

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên ngay, thong thả tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), đón cát khí lan tràn giúp tuổi Tị có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc.

Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Thời gian này cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Nhân duyên tốt đẹp tìm tới mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên ngay, thong thả tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến chẳng còn xa nữa.

Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả trong những chuyện khó giãi bày nhất.

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày đầu tuần sắp tới (10, 11, 12/10), bất ngờ nhận lộc liền tay, vận phất lên ngay, thong thả tận hưởng cuộc sống của một đại gia chính hiệu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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