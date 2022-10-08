Tử vi dự đoán trong 13 ngày tới: Có 3 con giáp cực may mắn, nhận nhiều cơ hội làm giàu nên công việc và đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 21:47

Tử vi dự đoán trong 13 ngày tới (10 - 22/10) có 3 con giáp cực may mắn, việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, đường tài lộc ngày càng hanh thông.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán trong 13 ngày tới (10 - 22/10) tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc khá thuận lợi, bạn có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Công việc ổn định, lại thêm Chính Tài nhập cục sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào và ổn định cho con giáp này. Bản mệnh mong muốn được có cho mình nguồn tài chính tốt nên có thể sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh.

Tử vi dự đoán trong 13 ngày tới: Có 3 con giáp cực may mắn, nhận nhiều cơ hội làm giàu nên công việc và đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong 13 ngày tới (10 - 22/10) Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Cát tinh Thiên Tài cũng giúp đường tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển, vận khí tăng tiến không ngừng, đặc biệt là chuyện buôn bán kinh doanh ngày càng thuận lợi, khách hàng tự tìm đến, hàng hóa ra vào tới tấp. Nhờ vậy tiền bạc cứ thế ào ào đổ về nhà.

Tử vi dự đoán trong 13 ngày tới: Có 3 con giáp cực may mắn, nhận nhiều cơ hội làm giàu nên công việc và đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận may cũng sẽ tìm đến với người tuổi Hợi trong 13 ngày tới. Công việc có những chuyển biến tích cực khi bạn đã tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới.

Để có thể trở thành con giáp may mắn trong những ngày này, người tuổi Hợi cũng đã phải cố gắng rất nhiều chứ không có chuyện ngồi đợi vận may ập tới. Những gì bạn đạt được đều nhờ vào nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn.

Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

Tử vi dự đoán trong 13 ngày tới: Có 3 con giáp cực may mắn, nhận nhiều cơ hội làm giàu nên công việc và đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp được thần tài ban lộc trong khoảng 6 ngày tới (10/10 - 15/10), vận tiền tài chạm đỉnh, dễ nắm tiền tỷ trong tay, cuộc sống vô cùng lên hương

Chúc mừng 3 con giáp được thần tài ban lộc trong khoảng 6 ngày tới (10/10 - 15/10), vận tiền tài chạm đỉnh, dễ nắm tiền tỷ trong tay, cuộc sống vô cùng lên hương

Tử vi cho biết, trong khoảng 6 ngày tới (10/10 - 15/10), 3 con giáp có đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi, cuộc sống về sau sẽ vô cùng sung sướng.

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