"Qua cơn bĩ cực", Thần Tài gọi tên 3 con giáp phát tài rực rỡ, quý nhân phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, nên làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 18:58

Tử vi dự đoán trong 8 ngày sắp tới (9/10 - 16/10), có 3 con giáp may mắn đủ đủ đường, tiền tài 'ào ào như nước', sự nghiệp sáng lạng, có quý nhân giúp đỡ.

'Qua cơn bĩ cực', Thần Tài gọi tên 3 con giáp phát tài rực rỡ, quý nhân phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, nên làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Tử vi dự đoán trong 8 ngày sắp tới (9/10 - 16/10), những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán trong 8 ngày sắp tới (9/10 - 16/10) Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bởi bạn biết rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng và mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

May mắn hơn, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Hãy chú ý học hỏi những điều hay từ người ấy nhé.

Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn, chớ nên ích kỷ chỉ biết có bản thân. Đừng cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên mà bỏ qua cảm xúc của đối phương.

'Qua cơn bĩ cực', Thần Tài gọi tên 3 con giáp phát tài rực rỡ, quý nhân phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, nên làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán trong 8 ngày sắp tới (9/10 - 16/10) Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tuất có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. 

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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