Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp đổi vận, lên hương đến chóng mặt, cuộc đời sang trang mới, hưởng tài lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 13:40

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái vô vàn niềm vui về tài lộc, cuộc đời sẽ bước sang trang mới.

Tuổi Sửu

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10) Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Sửu không ít, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Tuy nhiên, 3 ngày này bạn nên tránh hợp tác với những người tuổi xung ngày là Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn kẻo khiến cho vận trình từ tốt chuyển thành xấu.

Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Sửu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp đổi vận, lên hương đến chóng mặt, cuộc đời sang trang mới, hưởng tài lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10) Tam Hội dự báo tuổi Mùi có cơ hội gặp gỡ một người thú vị trong ngày thứ 6. Một ai đó với tinh thần đầy sáng tạo, những ý tưởng hay ho sẽ thu hút bạn. Hãy lắng nghe họ, biết đâu bạn sẽ tìm được điều gì đó hay ho cho riêng mình thì sao.

Người tuổi Mùi dễ có cơ hội cải thiện tài chính của mình trong 3 ngày này, đó có thể là tiền thưởng hoặc một khoản tiền bạn nhận được nhờ làm thêm. Có thể bạn ngại ngùng không muốn nhận nhưng hãy nhớ rằng đó là công sức của bạn, đừng lãng phí nguồn lực của mình.

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp đổi vận, lên hương đến chóng mặt, cuộc đời sang trang mới, hưởng tài lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận may cũng sẽ tìm đến với người tuổi Hợi trong 3 ngày tới (9, 10, 11/10). Công việc có những chuyển biến tích cực khi bạn đã tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới.

Để có thể trở thành con giáp may mắn cuối tuần này, người tuổi Hợi cũng đã phải cố gắng rất nhiều chứ không có chuyện ngồi đợi vận may ập tới. Những gì bạn đạt được đều nhờ vào nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn.

Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

Đúng 3 ngày tới (9, 10, 11/10), 3 con giáp đổi vận, lên hương đến chóng mặt, cuộc đời sang trang mới, hưởng tài lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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