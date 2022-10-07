Trúng số ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8, 9/10) 3 con giáp đổi vận bất ngờ, 1 bước lên mây, lộc lá liền tay, ăn may trúng lớn hết phần người khác

Thiên Tài hứa hẹn sẽ mang tới tài lộc cho con giáp tuổi Mão trong 2 ngày này, bạn dễ bốc thăm trúng thưởng hoặc được nhận một món quà nho nhỏ nào đó từ bạn bè, người thân. Lúc này nhớ cho mọi người chút "lộc" nhé để họ cùng chia vui với bạn.

Liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8, 9/10) bản mệnh có nhiều cơ hội để kiếm tiền nhưng con giáp tuổi Mão mới được khai mở và tiếp cận nhờ có Chính Tài chỉ lối cùng sự trợ giúp của một người có nhiều kinh nghiệm. Càng tìm hiểu bạn càng thấy tò mò và hào hứng nhưng vấn đề rất thực tế mới mong mối quan hệ êm thấm được.

Tử vi dự báo rằng, liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8, 9/10) sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường rất kiệm lời, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Tuy nhiên, họ là người mưu cao, chí lớn và có tầm nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tự lực, tự cường. Họ muốn tự mình làm tất cả mọi việc chứ không dựa dẫm vào ai.

Liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8, 9/10) người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh.

Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Tuất dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

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