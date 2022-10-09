Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, qua hết đêm nay, 3 con giáp phất lên đổi đời, gánh tiền tỷ còng lưng vào nhà, lộc lá nổ tưng bừng, vận trình tương lai sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 21:37

Tử vi ngày mai 10/10/2022, 3 con giáp phất lên đổi đời, có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc, của cải vật chất ngày càng đầy nhà.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 10/10/2022, tuổi Tý có một ngày sự nghiệp phát triển thuận lợi. Có Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương cho người khác.

Thứ 2 này còn là ngày thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng.

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, qua hết đêm nay, 3 con giáp phất lên đổi đời, gánh tiền tỷ còng lưng vào nhà, lộc lá nổ tưng bừng, vận trình tương lai sáng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày mai 10/10/2022, Chính Tài đang mang tới tài lộc cho người tuổi Mùi nếu bạn biết nắm bắt thì thu về kha khá lợi nhuận trong hôm nay, nhất là đối với ai đang tự kinh doanh hay có công việc tự do.

Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là một ngày phù hợp để  gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với những người đã lâu bạn không hội ngộ. Ngoài ra, các chuyến đi bất ngờ sẽ đem lại cho bạn nhiều hứng khởi.

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, qua hết đêm nay, 3 con giáp phất lên đổi đời, gánh tiền tỷ còng lưng vào nhà, lộc lá nổ tưng bừng, vận trình tương lai sáng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai 10/10/2022,  Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. Hôm nay cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, qua hết đêm nay, 3 con giáp phất lên đổi đời, gánh tiền tỷ còng lưng vào nhà, lộc lá nổ tưng bừng, vận trình tương lai sáng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 7 ngày tới dự đoán: 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền đầy tay, phất lên 'như diều gặp gió'

Tử vi 7 ngày tới dự đoán: 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền đầy tay, phất lên 'như diều gặp gió'

Tử vi 7 ngày tới dự đoán (10 - 16/10), 3 con giáp được thần may mắn gọi tên, Thiên Tài là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của những con giáp này. Liên tục gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 59 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 59 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 59 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà