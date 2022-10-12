Chúc mừng 3 con giáp, bước qua 00h00p đêm nay, lộc lá đầy tay, mọi điều hanh thông, thuận lợi trăm đường, cuộc đời phất lên, thăng hoa dữ dội

Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, qua 00h00p đêm nay (13/10), Tuổi Thìn là con giáp may mắn trong thời điểm này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước.

Trên phương diện sự nghiệp, từ sáng đến giữa trưa bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó.

Vận tài lộc trong ngày khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi 12 con giáp dự đoán, qua 00h00p đêm nay (13/10), công việc của người tuổi Tị tiến triển thuận lợi một phần lớn là nhờ có Tam Hội giúp sức. Thái độ hòa nhã, nhiệt tình giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Nếu may mắn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Bật mí, quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý giúp định hướng tương lai, khắc phục khó khăn ở hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự đoán, qua 00h00p đêm nay (13/10), người tuổi Thân đón cát tinh chiếu mệnh, vận trình có nhiều khởi sắc. Công việc của bản mệnh thời điểm này không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó. Thậm chí, những thành tựu mà con giáp này đạt được còn giúp bản mệnh củng cố vị thế của bạn tại cơ quan.

Bên cạnh đó, người tuổi Thân còn nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài, vì vậy mà tài vận tăng lên đáng kể. Vào thứ 5 này, cát khí lan tràn, rất thích hợp để ký hợp đồng. Tài lộc chảy vào túi ào ào.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Thân sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Mặc dù không quá phát đạt nhưng vẫn có thu nhập đều đặn, không phải chịu cảnh túng thiếu.

Ngoài khoản thu nhập chính còn có khoản thu nhập bên ngoài giúp con giáp này đủ tiền trang trải cuộc sống. Chỉ cần cố gắng nhiều hơn thì không chỉ trong hai ngày cuối tuần mà cuộc sống dư dả của tuổi Thân sẽ còn kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm