Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Đại Cát Đại Lợi". Làm ăn tấn tới, thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 08:00

Vận trình đầy khởi sắc vào sáng ngày (19/11/2022) 3 con giáp đón nhận nhiều tình vui về tài chính, công việc. Tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) 3 con giáp đón nhận 'Đại Cát Đại Lợi'. Làm ăn tấn tới, thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. - Ảnh 1

Vận trình công việc của tuổi Dần khá hanh thông. Con giáp này có nền tảng kiến thức vững chắc cộng với sự nỗ lực không ngừng đã khiến cho nhiều người khác phải khâm phục.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của tuổi Dần khá hanh thông. Con giáp này có nền tảng kiến thức vững chắc cộng với sự nỗ lực không ngừng đã khiến cho nhiều người khác phải khâm phục. Bạn được cấp trên quý mến và đề cử vào những vị trí chủ chốt.

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dả. Bạn đủ thông minh và nhanh nhạy để nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Giữa rất nhiều khách hàng bạn biết đâu là đối tác phù hợp và sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền tốt nhất. Chính vì thế tài chính của con giáp này luôn được đảm bảo.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Nhờ tác động của Ngũ hành tương sinh nên cả hai có được sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương nên tình cảm càng thêm bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 11, 39

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) 3 con giáp đón nhận 'Đại Cát Đại Lợi'. Làm ăn tấn tới, thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu khá thịnh vượng, tốt cho việc đầu tư và hợp tác.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu khá thịnh vượng, tốt cho việc đầu tư và hợp tác.

Tình duyên: Hôm nay cảm thấy có chút vui vẻ, với nam giới độc thân, hôm nay là ngày tốt để ra ngoài ăn uống với người khác phái, có thể sẽ gặp được chân ái, bạn bè đã có gia đình cũng sẽ yêu quý bạn đời hơn.

Công việc: Làm việc gì cũng hơi lười biếng, có tâm lý trốn tránh, chần chừ, cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, theo cách này bạn có thể giải quyết vấn đề. Ngoài ra, công việc gia đình cũng nhiều lên, áp lực không hề nhỏ.

Tài lộc: Tài lộc ngày nay thể hiện qua việc đầu tư, một phần tài lộc dồi dào, có lợi cho việc hợp tác đầu tư, có thể thu được lợi nhuận tốt, thu được rất nhiều của trời cho.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 16h

Con số may mắn: 21, 39

Tuổi Tý

Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) 3 con giáp đón nhận 'Đại Cát Đại Lợi'. Làm ăn tấn tới, thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch, dự án trong ngày đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo vào đúng 9h06 phút sáng ngày (20/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch, dự án trong ngày đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Đồng nghiệp và cấp trên đều tin tưởng vào khả năng và tinh thần trách nhiệm của bạn, hãy nỗ lực để không phụ lòng tin của mọi người nhé.

 

Không chỉ công việc, tài vận trong ngày cũng khá tốt, thu nhập của tuổi Tý nhìn chung vẫn rất ổn định. Một phần là do tính cách thận trọng đã mang lại lợi ích cho bản mệnh. Thời gian này cũng không có quá nhiều khoản phải chi tiêu nên bạn có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá.

 

Về mặt tình cảm, con giáp này càng cố gắng để khiến mối quan hệ giữa bạn và người ấy phát triển theo đúng hướng mình muốn bao nhiêu thì càng khiến mọi việc rắc rối bấy nhiêu. Chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép, bạn không nên cư xử quá cứng nhắc.

Sức khỏe: Chú ý hạn chế ăn nhậu, uống ít rượu bia. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 81, 94

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

Vận trình ngày (21/11/2022) là ngày “Thần tài gõ cửa” 3 con giáp này, công việc tài chính bỏng nhiên có nhiều nguồn lợi bất ngờ.

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