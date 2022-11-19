Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài soi chiếu", "Kiếp tài gọi tên" đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người.

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 09:45

Vận trình ngày (21/11/2022) là ngày “Thần tài gõ cửa” 3 con giáp này, công việc tài chính bỏng nhiên có nhiều nguồn lợi bất ngờ.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được 'Thần Tài soi chiếu', 'Kiếp tài gọi tên' đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người. - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022), tuổi Sửu có Chính Quan nâng đỡ nên công việc thuận lợi, làm gì cũng thành, khó khăn đến mấy cũng được giải quyết ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022), tuổi Sửu có Chính Quan nâng đỡ nên công việc thuận lợi, làm gì cũng thành, khó khăn đến mấy cũng được giải quyết ổn thỏa. Nhưng đừng vì được cấp trên khen mà tỏ ra tự kiêu bạn nhé. Kiêu căng quá sẽ rất dễ gây thị phi chốn công sở đấy.

Tài chính của bạn có có những dấu hiệu khởi sắc trở lại nhờ những kế hoạch điều chỉnh trong kinh doanh và đầu tư đã phát huy tác dụng. Bạn cũng nên duy trì kế hoạch tiết kiệm, quản lý tài chính thích hợp đến cuối tháng nếu như không muốn lại “cháy túi” trong thời gian sắp tới.

Hôm nay tình cảm của bạn cũng khá ổn định. Ngũ hành tương sinh se duyên dẫn lối để tình yêu luôn được đong đầy. Bạn sẽ có một vài bất ngờ từ người ấy. Hãy nắm thật chặt hạnh phúc hiện tại và quan tâm tới bạn đời nhiều hơn nhé. Người độc thân không có thay đổi gì lớn, nhưng điều đó cũng không khiến bạn phiền lòng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 18h

Con số may mắn: 52, 73

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được 'Thần Tài soi chiếu', 'Kiếp tài gọi tên' đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, dù chọn sai hướng đầu tư cũng sẽ gặp may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, dù chọn sai hướng đầu tư cũng sẽ gặp may mắn.

Tình duyên: Được người khác giúp đỡ, giới thiệu nhiều đối tượng hẹn hò, bạn có thể làm quen, biết đâu bạn sẽ sớm giải quyết được biến cố lớn trong đời.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, gặp may mắn, nghị lực dồi dào, chỉ cần làm theo cách của mình là sẽ đạt được mục tiêu, ngày càng phấn khởi.

Tài lộc: Tài lộc tăng cao, được Thần Tài chiếu cố, dù chọn sai hướng đầu tư cũng sẽ gặp may mắn.

Sức khỏe: Đừng uống quá nhiều nước ngọt, nước có ga. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 21, 53

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) 3 con giáp được 'Thần Tài soi chiếu', 'Kiếp tài gọi tên' đột ngột giàu sang, tiền tài ôm trọn, sự nghiệp phất phới hơn người. - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ có động lực. Bạn nhìn thấy được cơ hội thăng tiến nên luôn cố gắng để đạt được vị trí mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (21/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ có động lực. Bạn nhìn thấy được cơ hội thăng tiến nên luôn cố gắng để đạt được vị trí mình mong muốn. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá vội vàng dẫn đến không việc nào có thể đạt hiệu quả cao.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Bản mệnh biết cách cân bằng những khoản chi tiêu cần thiết nên ít khi phải lâm vào cảnh túng thiếu dẫn đến vay mượn nợ. Thời gian tới, bản mệnh có cơ hội kỳ được hợp đồng giá trị cao nên không phải lo lắng về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên thăng hoa. Bạn và đối phương có nhiều thời gian bên nhau và chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Người ấy luôn cố gắng dành nhiều thời gian để cả hai có thể bên cạnh nhau.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 53, 69

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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