Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) "Hung hoạ tìm đến" 3 con giáp nên đề phòng. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt.

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 07:40

Vận trình vào ngày (20/11/2022) 3 con giáp này ra đường nên ngó trước nhìn sau, coi chừng tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) 'Hung hoạ tìm đến' 3 con giáp nên đề phòng. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) cho thấy, tuổi Dần liên tục gặp nhiều vấn đề rắc rối xảy đến. Cục diện Ngũ hành xung khắc

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) cho thấy, tuổi Dần liên tục gặp nhiều vấn đề rắc rối xảy đến. Cục diện Ngũ hành xung khắc khiến công việc của tuổi này không được như ý nguyện dù đã rất cố gắng và cẩn trọng. Bản mệnh nên nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp để giải quyết vấn đề tốt hơn. 

Vận trình tài lộc không mấy thuận lợi. Con giáp này không những mất đi cơ hội hợp tác với khách hàng lớn mà còn phải bồi thường khoản tiền không nho do sự sơ suất của mình. Để tránh những hệ lụy lớn hơn, bạn nên suy nghĩ thật thận trọng trước khi đưa ra quyết định trong hợp tác, kinh doanh.

Vận trình tình duyên không mấy vui vẻ. Tử vi cho biết, các cặp đôi đang yêu không có nhiều thời gian bên cạnh nhau nên tình cảm dần phai nhạt. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm của cả hai.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Con số may mắn: 23, 48

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) 'Hung hoạ tìm đến' 3 con giáp nên đề phòng. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022). Kiếp Tài mang đến kha khá rắc rối cho tuổi Thìn trong đường sự nghiệp. Bạn làm việc tận tình nhưng lại bị đặt điều, vu khống thành người thiếu trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022). Kiếp Tài mang đến kha khá rắc rối cho tuổi Thìn trong đường sự nghiệp. Bạn làm việc tận tình nhưng lại bị đặt điều, vu khống thành người thiếu trách nhiệm. Kinh doanh không đắt khách, hay bị khách làm khó, dễ có mâu thuẫn trong khâu hàng hóa, nên tỉnh táo đừng để bị lừa.

Bản mệnh đón nhận nhiều tin không hay trong chuyện tiền bạc. Hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, bởi tất cả là tự nội tại bản thân bạn mà ra, tiền bạc không phải là tất cả đừng quá đặt nặng. Một số người đang nợ tiền thì nên chủ động hỏi thăm người cho vay khi chưa trả được, đừng im lặng.

Vận trình tình cảm được bồi đắp thêm nhờ Thổ Kim tương sinh. Bản mệnh được quý nhân soi đường chỉ lối cho những mối quan hệ phát triển gắn bó khăng khít hơn. Người nào đang có ý định muốn kết hôn thì nên bàn bạc từ bây giờ với 2 bên gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 13h

Con số may mắn: 86, 95

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) 'Hung hoạ tìm đến' 3 con giáp nên đề phòng. Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi. Công việc chồng chất và những phiền toái mà công việc đem lại

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi. Công việc chồng chất và những phiền toái mà công việc đem lại. Một số người ngồi không cũng dính đạn từ đồng nghiệp, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Tài lộc không mấy ổn định. Những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian vừa qua bạn cảm thấy như không có giá trị. Kéo theo đó là tiền bạc có chút eo hẹp.

Mặc khác Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu. Bạn biết yêu thương lấy bản thân mình và người thân vì hiểu được cuộc đời ngắn thế nào. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè, không thích kiểu "ném đá giấu tay".

Giờ tốt trong ngày: 13h - 17h

Con số may mắn: 59, 75

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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