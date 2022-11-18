Vận trình tài lộc bất ổn. Người tuổi Sửu nên chú ý hơn đến chi tiêu vì thời gian này bạn đã khá phung phí. Tử vi khuyên bạn nên học cách tiết kiệm nên để dự phòng cho những trường hợp xấu có thể xảy đến.

Cụ diện Tự Hình kiến cho tuổi Sửu gặp chút thử thách trong công việc. Thế nhưng, bạn không cần quá lo lắng vì chỉ cần tập trung cao độ, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Vận trình tài lộc bất ổn. Người tuổi Sửu nên chú ý hơn đến chi tiêu vì thời gian này bạn đã khá phung phí. Tử vi khuyên bạn nên học cách tiết kiệm nên để dự phòng cho những trường hợp xấu có thể xảy đến.

Bù lại tình duyên có chút khởi sắc. Những bạn đã có người yêu không có nhiều biến động trong tình cảm. Với người độc thân có thể sẽ gặp được người phù hợp khi tham gia các buổi tiệc đông người.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) cho thấy người tuổi Sửu vận thế đi xuống, không biết tự lượng sức mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) cho thấy người tuổi Sửu vận thế đi xuống, không biết tự lượng sức mình.

Nên chú ý hơn, yêu xa cần liên lạc qua điện thoại nhiều, tình cảm không thể suy yếu.

Tự cao tự đại trong sự nghiệp, không thể hòa thuận với đồng nghiệp và luôn dễ làm mất lòng người khác.

Tài lộc hôm nay ở mức trung bình, lại không biết linh hoạt nên công việc làm ăn vẫn vậy, không có nhiều biến động, có thể đứng trước bờ vực phá sản, cần chú ý.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) cho thấy người tuổi Tuất vận thế sụt đi, gặp nhiều khó khăn, rất khó giải quyết. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) cho thấy người tuổi Tuất vận thế sụt đi, gặp nhiều khó khăn, rất khó giải quyết.

Mâu thuẫn thì không dung hòa được thì chia tay. Chia tay thì nên thôi lo lắng vì sao đối phương không yêu mình.

Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, chỉ bằng năng lực của bản thân thì khó có thể giải quyết được. Vì vậy, bạn nên có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, có như vậy mới được quý nhân giúp đỡ.

Tài lộc hôm nay không được tốt cho lắm, bạn sẽ mua sắm một số thứ vượt quá mức thu nhập của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 33, 79

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