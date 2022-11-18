Tử vi dự báo trong 2 ngày tới, tuổi Mùi sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp khi Chính Quan xuất hiện. Cát tinh này đưa quý nhân tới giúp sức, chỉ bảo hướng dẫn cho con giáp này rất nhiều điều.

Thổ sinh Kim rất tốt cho đường tình duyên của Mùi. Con giáp này biết cách cư xử hài hòa trong các mối quan hệ giúp mọi người xung quanh bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Thời gian này các bạn còn độc thân sẽ gặp được người khiến mình cảm thấy rung động và muốn tìm hiểu để xây dựng tình cảm lâu dài với đối phương.

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới, tuổi Mùi sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp khi Chính Quan xuất hiện. Cát tinh này đưa quý nhân tới giúp sức, chỉ bảo hướng dẫn cho con giáp này rất nhiều điều. Thành công đôi khi chỉ đến vào lúc bạn lựa chọn dứt khoát và kịp thời. Do đó, bản mệnh cần phải nhanh chóng nắm bắt, đừng để vận may rơi vào tay người khác nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và phòng bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới những nơi này nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 19h

Con số may mắn: 8, 69

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc dồi dào. Những khoản đầu tư của bạn đã bắt đầu mang lại hiệu quả cao. Nhiều nguồn tiền đổ về cùng lúc giúp bản mệnh thoải mái hơn trong chi tiêu và có khoảng dư để tiết kiệm hoặc tiếp tục tái đầu tư sinh lời. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới vận trình công việc của tuổi Thìn không được may mắn. Bản mệnh làm điều gì cũng xảy ra sai sót và bị cấp trên khiển trách. Con giáp này nên dành thời gian để rà soát và đánh giá công việc cẩn thận hơn để đạt hiệu quả cao nhất.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Những khoản đầu tư của bạn đã bắt đầu mang lại hiệu quả cao. Nhiều nguồn tiền đổ về cùng lúc giúp bản mệnh thoải mái hơn trong chi tiêu và có khoảng dư để tiết kiệm hoặc tiếp tục tái đầu tư sinh lời.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình lặng. Hai bạn đã bên nhau trong thời gian dài nên không còn sự nồng nhiệt như những ngày đầu. Cả hai có thể hẹn hò đi đâu đó để hâm nóng tình cảm. Những bạn độc thân nếu muốn bắt đầu mối quan hệ mới cần rời khỏi vùng an toàn của mình và đến với những nơi có đông người lui tới.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 48, 50

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ, có thể nhận được tin tức về việc kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ, có thể nhận được tin tức về việc kiếm tiền.

Tình duyên: Đường tình duyên vững chắc, người độc thân đang trong vườn đào hoa, đi đâu cũng có khả năng yêu đương, người đã có người yêu có thể rủ người yêu đi du lịch cùng để tình cảm thêm ngọt ngào.

Công việc: Bạn sẽ có vận thế tốt trong sự nghiệp, dồn hết tâm trí vào công việc, không những được đồng nghiệp, lãnh đạo quan tâm mà còn được mọi người giúp đỡ.

Tài lộc: Vận may tài lộc dồi dào, nhiều kế hoạch tiến hành đúng như dự kiến, sẽ có một khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống, hãy giữ gìn cẩn thận.

Sức khỏe: Chú ý đến đường tiêu hóa, không được uống rượu bia bừa bãi.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 3, 13

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