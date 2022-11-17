Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) 3 con giáp "Đón nhận tin hỷ" thần tài đến nhà, ra đường gặp quý nhân, sung túc giàu sang không ai bằng.

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thân khá năng suất. Bản mệnh hoàn tất công việc trước thời hạn.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình hòa. Dù không có nhiều nguồn thu mới nhưng bạn vẫn đảm bảo những nhu cầu cần thiết. Thời gian tới sẽ có người tìm đến cùng với dự án lớn, con giáp này nên có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thân khá năng suất. Bản mệnh hoàn tất công việc trước thời hạn. Những công việc trước đó còn tồn đọng cũng được xử lý nhanh chóng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không thuận lợi. Bạn và người yêu xảy ra hiểu lầm dẫn đến cãi vã. Mối quan hệ hiện tại khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và muốn kết thúc để bắt đầu hành trình mới.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 18h

Con số may mắn: 49, 50

Tuổi Tý

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) tuổi Tý được Tam Hợp che chở nên làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) tuổi Tý được Tam Hợp che chở nên làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Sự nhiệt huyết trong công việc của bạn ghi điểm trong mắt mọi người, đồng nghiệp xung quanh và cấp trên đều rất hưởng ứng. Tinh thần cầu tiến của bạn lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sự tinh tế trong cách giao tiếp có thể phần nào làm giảm sự căng thẳng tại nơi làm việc. Bạn hãy cố gắng hòa đồng với mọi người nhằm tránh những thị phi không đáng có. Khi muốn góp ý bất cứ điều gì, dù bạn có ý tốt thì cũng nên lựa chọn lối diễn đạt uyển chuyển để truyền tải đúng ý mình.

Hôm nay cũng là ngày đường tài lộc của Tý vượng phát, khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để. Lại thêm có người soi đường chỉ lối nên bạn có thể tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít, tha hồ chi tiêu theo ý muốn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 16h

Con số may mắn: 43, 49

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đi lên, làm việc có động lực. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đi lên, làm việc có động lực.

Tình duyên: Vận trình tình cảm ở mức trung bình, nếu còn độc thân thì tầm nhìn hơi cao, không chịu nhượng bộ chút nào nên vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi người thích hợp nhất xuất hiện.

Công việc: Sự nghiệp hanh thông, bạn tìm được những điều cần thiết trong công việc, càng có động lực làm việc, tinh thần thoải mái, thu được nhiều lợi nhuận.

Tài lộc: Hôm nay thu nhập rất tốt, nhất là người kinh doanh buôn bán, có nhiều cơ hội kiếm tiền, có khách hàng, thu được nhiều của cải.

Sức khỏe: Không nên bỏ ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 23, 34

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