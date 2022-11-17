Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) 3 con giáp có "Kiếp Tài đen đủi" tiền tài thiếu hụt. Tuổi Mão "Tương Xung Thái Tuế" nên gặp phải tiểu nhân cản trở.

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 07:38

Vận trình trong ngày (19/11/2022) của 3 con giáp này vô cùng kém sắc, tài lộc không nhiều, sự nghiệp tụt dốc dễ gặp phải kẻ xấu lợi dụng.

Tuổi Thìn 

Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) 3 con giáp có 'Kiếp Tài đen đủi' tiền tài thiếu hụt. Tuổi Mão 'Tương Xung Thái Tuế' nên gặp phải tiểu nhân cản trở. - Ảnh 1

Tử vi trong ngày (19/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn khá khó khăn. Bạn gặp nhiều rắc rối dù đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (19/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn khá khó khăn. Bạn gặp nhiều rắc rối dù đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận trước đó. Tuy nhiên, con giáp này không cần quá lo lắng vì sẽ có quý nhân hậu thuẫn giúp bạn nhanh chóng vượt qua.

Tài vận: Vận trình tài lộc không có đổi mới. Bản mệnh nên chủ động tìm kiếm khách hàng mới để tạo thêm nguồn thu nhập phòng khi có sự cố xảy đến vẫn chủ động được tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hòa hợp. Bạn và đối phương luôn thấu hiểu và dành cho nhau sự trân trọng cần thiết. Những bạn độc thân nên mở lòng nhiều hơn để tìm được người phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 19, 59

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) 3 con giáp có 'Kiếp Tài đen đủi' tiền tài thiếu hụt. Tuổi Mão 'Tương Xung Thái Tuế' nên gặp phải tiểu nhân cản trở. - Ảnh 2

Tử vi trong ngày (19/11/2022) là ngày Tương Xung Thái Tuế nên tuổi Mão có thể gặp phải không ít điều xui xẻo. Phương diện công việc dễ bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (19/11/2022) là ngày Tương Xung Thái Tuế nên tuổi Mão có thể gặp phải không ít điều xui xẻo. Phương diện công việc dễ bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển như mong đợi. Vận đen ập đến bất ngờ, bản mệnh cũng chưa chuẩn bị được tinh thần để ứng phó kịp thời.

Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều sóng gió. Bạn và người ấy thường xuyên cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, xem nguyên nhân nằm ở đâu và cùng tìm cách giải quyết mâu thuẫn.

Niềm an ủi trong ngày với người tuổi Mão chính là đường tài lộc vượng phát. Thực Thần báo hiệu, nhờ cần cù tiết kiệm mà bạn đã để dành được một khoản kha khá cho tương lai hoặc khi gặp chuyện cấp bách thì không bị lúng túng. Bản mệnh hãy cố gắng duy trì thói quen này để không bao giờ bị động trong chuyện tiền bạc.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 40, 94

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong ngày (19/11/2022) 3 con giáp có 'Kiếp Tài đen đủi' tiền tài thiếu hụt. Tuổi Mão 'Tương Xung Thái Tuế' nên gặp phải tiểu nhân cản trở. - Ảnh 3

Tử vi trong ngày (19/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu dễ xảy ra tranh chấp tài chính với người khác, nên hết sức cảnh giác.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (19/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu dễ xảy ra tranh chấp tài chính với người khác, nên hết sức cảnh giác.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay không được suôn sẻ cho lắm, vợ chồng xảy ra nhiều tranh cãi, phần lớn là do nguyên nhân của bản thân, không nên quá độc đoán. , điều này sẽ dễ gây ra những thay đổi trong mối quan hệ giữa hai bên.

Công việc: Hãy cởi mở với những lời chỉ trích từ lãnh đạo, đôi lời là vì lợi ích của chính bạn, đừng nghĩ rằng lãnh đạo đang cố tình nhắm vào bạn.

Tài lộc: Vận may về tiền bạc giảm sút, khả năng tiền vào tài khoản rất nhỏ, dễ xảy ra tranh chấp tài chính với người khác, nên hết sức cảnh giác.

Sức khỏe: Nên khám sức khoẻ định kỳ, đừng chủ quan. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 23, 43

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Kiếp Tài hư hao" trong ngày (19/11/2022). Tiền tài lao dốc không phanh, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Sửu dễ mất lòng tin của cấp trên.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Kiếp Tài hư hao" trong ngày (19/11/2022). Tiền tài lao dốc không phanh, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Sửu dễ mất lòng tin của cấp trên.

Vận trình ngày (19/11/2022) của 3 con giáp này vô cùng đen đủi. Dễ mất lòng nhiều người kéo theo hao tài, tốn của.

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