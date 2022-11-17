Tử vi dự báo 3 con giáp có "Kiếp Tài hư hao" trong ngày (19/11/2022). Tiền tài lao dốc không phanh, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Sửu dễ mất lòng tin của cấp trên.

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 07:19

Vận trình ngày (19/11/2022) của 3 con giáp này vô cùng đen đủi. Dễ mất lòng nhiều người kéo theo hao tài, tốn của.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 3 con giáp có 'Kiếp Tài hư hao' trong ngày (19/11/2022). Tiền tài lao dốc không phanh, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Sửu dễ mất lòng tin của cấp trên. - Ảnh 1

Vận trình trong ngày (19/11/2022) công việc của tuổi Sửu khá bất ổn. Bản mệnh thiếu sự cẩn trọng trong công việc nên gây ra nhiều hệ lụy cho tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong ngày (19/11/2022) công việc của tuổi Sửu khá bất ổn. Bản mệnh thiếu sự cẩn trọng trong công việc nên gây ra nhiều hệ lụy cho tập thể. Con giáp này đang dần đánh mất đi niềm tin của đồng nghiệp và cấp trên do thường xuyên mắc lỗi.

Tài vận: Vận trình tài lộc có dấu hiệu đi xuống. Bạn đang không có được sự tập trung cao độ cho công việc nên ảnh hưởng đến kết quả khi làm việc với khách hàng. Điều này khiến cho nhiều đối tác rời đi kéo theo cơ hội tài chính cũng không còn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút rắc rối. Bạn và đối phương thiếu sự gắn kết vì cả hai bận quá nhiều công việc cá nhân. Chính vì thế, hai bạn không có được sự nhường nhịn, cảm thông cần thiết trong mối quan hệ và thường xuyên xảy ra xung đột.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 31, 48

Tuổi Tý

Tử vi dự báo 3 con giáp có 'Kiếp Tài hư hao' trong ngày (19/11/2022). Tiền tài lao dốc không phanh, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Sửu dễ mất lòng tin của cấp trên. - Ảnh 2

Vận trình trong ngày (19/11/2022), Dậu Tý Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình ngày thứ 4 này của tuổi Tý. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong ngày (19/11/2022), Dậu Tý Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình ngày thứ 4 này của tuổi Tý. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, chớ tự tin thái quả mà chủ quan làm việc ẩu, không để ý tới chi tiết sẽ rất dễ hỏng việc.

Tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây khó dễ cho bạn bất cứ lúc nào. Do đó hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ trước khi báo cáo hoàn thành công việc để người khác không có cơ hội nắm thóp. Hãy nhớ chính bản thân tuổi bạn mới là người có thể ngăn chặn được những rắc rối nảy sinh trước khi kẻ xấu có cơ hội chọc ngoáy.

Ngày Kim sinh Thủy bù đắp cho Tý về đường tình duyên. Chuyện tình cảm gặp nhiều cát lành đến bất ngờ. Con giáp này nếu còn độc thân có thể vô tình gặp được mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên tìm thấy sự đồng điệu, khởi đầu cho một tình yêu bền vững.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn: 11, 31

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo 3 con giáp có 'Kiếp Tài hư hao' trong ngày (19/11/2022). Tiền tài lao dốc không phanh, sự nghiệp chậm trễ. Tuổi Sửu dễ mất lòng tin của cấp trên. - Ảnh 3

Vận trình trong ngày (19/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần không thích hợp đầu tư và quản lý tài chính, tiền bạc eo hẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong ngày (19/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần không thích hợp đầu tư và quản lý tài chính, tiền bạc eo hẹp.

Tình duyên: Tương tác nhiều hơn với người yêu nên bạn sẽ gặp nhiều may mắn, người độc thân sẽ được nhiều người khác phái để ý và có cơ hội phát triển hơn nữa, người đã kết hôn thì hài hước, yêu thương nhau ngọt ngào.

Công việc: Cuộc sống hàng ngày dễ mang đến những cảm xúc không tốt cho công việc, khi tâm trạng không tốt thì không thể chuyên tâm làm việc, tương đối kém hiệu quả.

Tài lộc: Tài lộc ngày nay thể hiện qua việc đầu tư, tài lộc ít, không thích hợp đầu tư và quản lý tài sản, nhất định phải có kế hoạch tiêu dùng hợp lý.

Sức khỏe: Chú ý ăn uống đúng giờ, đừng để quá bữa mới ăn. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 18h

Con số may mắn: 81, 98

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải "Tai hoạ gián đầu" trong ngày (18/11/2022). Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt.

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải "Tai hoạ gián đầu" trong ngày (18/11/2022). Công việc gặp nhiều cản trở, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt.

Vận trình kém may mắn trong ngày (18/11/2022) của 3 con giáp này số đen tận mạng, nên đề phòng kẻ gian. Tài chính sa sút, khó khăn ngập đầu.

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