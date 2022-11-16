Tử vi dự đoán 3 con giáp có "Vượng khí lớn mạnh" sự nghiệp thăng hoa trong 4 ngày tới. Tuổi Thân gặp ngay quý nhân, được kẻ yêu người mến, tài lộc rất vượng.

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình

Công việc tiến triển khá thuận lợi, bạn chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, bạn nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 18h

Con số may mắn: 7, 19

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới cho thấy vận trình công việc của con giáp này rất suôn sẻ. Tam Hội nâng đỡ các kế hoạch đều diễn ra như dự tính. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới cho thấy vận trình công việc của con giáp này rất suôn sẻ. Tam Hội nâng đỡ các kế hoạch đều diễn ra như dự tính. Ngoài ra, nhiều bạn còn nhận được quyết định thăng tiến trong hôm nay.

Tài vận: Vận trình tài lộc tiến triển. Bạn được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn nên tài chính cũng được cải thiện theo. Ngoài ra, con giáp này còn có nhiều khoản thu bên ngoài khác nên không cần quá lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh có thể cân nhắc tham gia một khóa học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thu hút nhiều khách hàng hơn nữa.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhiều biến chuyển. Bạn và đối phương đã tính đến chuyện hôn nhân sau thời gian dài tìm hiểu và cùng nhau vượt qua không ít khó khăn. Những bạn độc thân cũng sẽ tìm được người như ý khi bạn chọn cách mở lòng hơn với các mối quan hệ quanh mình.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Con số may mắn: 17, 40

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, được quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, được quý nhân phù trợ.

Tình duyên: Vận trình tình cảm tốt đẹp, người độc thân thích hợp để tỏ tình, sẽ có một mối tình tuyệt vời, đối với những người đã có bạn đời, muốn hôn nhân bền vững, hạnh phúc thì sự giao tiếp và bao dung là điều cần thiết.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, được đồng nghiệp giúp đỡ trong nhiều việc nên khá dễ dàng, đồng thời tạo được nền tảng vững chắc cho bản thân.

Tài lộc: Dễ dàng có được của cải, được quý nhân phù trợ, ngoài ra chiến lược đầu tư kiên định và đều đặn sẽ khiến bạn thu được nhiều lợi nhuận, tài lộc tăng cao .

Sức khỏe: Trời hanh hao, nên uống nhiều nước hơn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 37, 59

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