Tử vi dự đoán 3 con giáp có "Tài vận khấm khá" tiền bạc phất phới trong 3 ngày tới. Sự nghiệp thăng hạng, thu lợi ngất ngưởng, cơ hội thăng tiến.

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 08:07

Vận trình ngày càng ăn nên làm ra của 3 con giáp này trong 3 ngày đầy bùng nổ.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Tài vận khấm khá' tiền bạc phất phới trong 3 ngày tới. Sự nghiệp thăng hạng, thu lợi ngất ngưởng, cơ hội thăng tiến. - Ảnh 1

Người tuổi Thìn gặp được những cơ hội để nâng cao chuyên môn, phát huy thế mạnh của mình trong 3 ngày tới. Dù khối lượng công việc trong tuần này khá lớn, bạn vẫn rất chăm chỉ để hoàn thành thật tốt. 

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn gặp được những cơ hội để nâng cao chuyên môn, phát huy thế mạnh của mình trong 3 ngày tới. Dù khối lượng công việc trong tuần này khá lớn, bạn vẫn rất chăm chỉ để hoàn thành thật tốt. 

Ngoài ra, hãy cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, đó sẽ là những người trực tiếp sát cánh với bạn trong mọi chặng đường dù tốt hay xấu.

Tình hình tài chính khá tốt vào tuần này, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, nhất là vào những ngày cuối tuần. Tuổi Thìn có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ gì nhiều. 

Trong quan hệ tình cảm, dù bạn bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng may mắn là nửa kia luôn thấu hiểu. Thậm chí, người ấy còn tiếp thêm động lực để bạn cố gắng hơn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 30, 49

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Tài vận khấm khá' tiền bạc phất phới trong 3 ngày tới. Sự nghiệp thăng hạng, thu lợi ngất ngưởng, cơ hội thăng tiến. - Ảnh 2

Tử vi  dự đoán trong 3 ngày tới vận trình công việc của tuổi Tỵ thăng tiến. Con giáp này được trao nhiều cơ hội giúp nâng cao năng lực và thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi  dự đoán trong 3 ngày tới vận trình công việc của tuổi Tỵ thăng tiến. Con giáp này được trao nhiều cơ hội giúp nâng cao năng lực và thăng tiến. Bạn nên trân trọng những gì mình đang có và cố gắng hơn nữa để cảm thấy xứng đáng với kỳ vọng của cấp trên.

Tài vận: Vận trình tài lộc nhiều may mắn. Bạn được quý nhân hỗ trợ nên lúc nào cũng có việc để làm và nâng cao tiềm lực tài chính cá nhân. Ngoài công việc chính thức, bản mệnh còn là một nhà đầu tư và nhận được nhiều khoản lợi nhuận từ các dự án.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nở rộ. Con giáp này gặp được người phù hợp với mong muốn và hai bạn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần được bên cạnh đối phương bạn cũng đủ cảm thấy bình yên và sẽ sàng vượt qua mọi khó khăn phía trước.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 20, 50

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Tài vận khấm khá' tiền bạc phất phới trong 3 ngày tới. Sự nghiệp thăng hạng, thu lợi ngất ngưởng, cơ hội thăng tiến. - Ảnh 3

Ngôi sao may mắn chiếu rọi, điềm lành may mắn, quý nhân phù trợ, phúc khí bạn bấy lâu chờ đợi cũng theo đó tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi  dự đoán trong 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế rất tốt, làm gì cũng thuận. 

Tình duyên: Vẫn có tin vui trong chuyện tình cảm, không nên giấu giếm suy nghĩ khi thích ai đó, những lời thổ lộ táo bạo có thể củng cố số mệnh của bạn.

Công việc: Mục tiêu rõ ràng, ắt có ngày ắt có ngày thắng lợi, dù trong hoàn cảnh nào cũng chốt được phương hướng mà không mất tự tin, để kế hoạch tiến hành thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến mức cao hơn.

Tài lộc: Ngôi sao may mắn chiếu rọi, điềm lành may mắn, quý nhân phù trợ, phúc khí bạn bấy lâu chờ đợi cũng theo đó tăng cao.

Sức khỏe: Khá ổn, không có vấn đề gì. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 23, 30

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo 3 con giáp sắp đón nhận "Tai hoạ gieo thân" vào 2 ngày tới, công việc thất bại, tiền tài thất thoát. Tuổi Tuất cẩn thận có kẻ chơi xấu.

Tử vi dự báo 3 con giáp sắp đón nhận "Tai hoạ gieo thân" vào 2 ngày tới, công việc thất bại, tiền tài thất thoát. Tuổi Tuất cẩn thận có kẻ chơi xấu.

Vận trình nhiều điềm báo trong 2 ngày tới của 3 con giáp này, báo động nên cẩn trọng trong mọi hành động. Vì có kẻ ganh ghét hãm hại, tiền tài mất mát, sự nghiệp xuống cấp.

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