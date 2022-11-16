Tử vi dự báo vào đúng 17h28 phút chiều ngày (17/11/2022) 3 con giáp đón nhận tin hỷ “Tài lộc thăng hạn” tiền thưởng, công việc có nhiều bước tiến mới.

Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính cũng rất dư dả. Dù là khoản thu nhập chính hay phụ của Thân đều đổ về túi đều đặn.Ảnh minh họa: Internet

Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính cũng rất dư dả. Dù là khoản thu nhập chính hay phụ của Thân đều đổ về túi đều đặn. Dù vậy, bạn cũng không nên tiêu pha quá đà. Tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt, chính vì vậy bạn cần học cách tiết kiệm hơn.

Nhờ Thiên Ấn tác động, người tuổi Thân có thể đạt được thành tích khả quan trong sự nghiệp. Những kết quả này đủ để giúp bạn được cấp trên công nhận. Đó cũng là nền tảng vững chắc giúp con giáp này được thăng chức hoặc tăng lương trong thời gian tới. Con đường công danh những ngày cuối năm của bạn rất thông thuận.

Ngày ngũ hành Kim vượng nên tình hình sức khỏe của Thân có chút sa sút. Bên cạnh vấn đề do thay đổi thời tiết, nguyên nhân phần lớn vì bạn quá tham công tiếc việc. Bạn nên cân bằng thời gian công việc và nghỉ ngơi, phải giữ cho bản thân khỏe mạnh thì mới có tinh thần tỉnh táo mà làm việc được.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 17h

Con số may mắn: 20, 40

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp hanh thông, dường như vô cùng thuận lợi, nhận được nhiều tin tức đầu tay, quen biết nhiều khách hàng lớn, không ngừng tích lũy tài nguyên mạng lưới của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 17h28 phút chiều ngày (17/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được nhiều tin tức nhanh nhạy, tích lũy được quan hệ.

Tình duyên: Được lòng người khác phái, dễ gặp người khác phái thực té, thông minh lanh lợi, có chí khí, tính tình bao dung hơn người.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, dường như vô cùng thuận lợi, nhận được nhiều tin tức đầu tay, quen biết nhiều khách hàng lớn, không ngừng tích lũy tài nguyên mạng lưới của mình.

Tài lộc: Đầu tư là thận trọng và ổn định, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Sức khỏe: Bình thường, tập luyện đều đặn hơn là được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 30, 50

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc hanh thông. May mắn cho con giáp này là gặp tài tinh Chính Tài nên dù có khó khăn trong công việc thì tài chính vẫn dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 17h28 phút chiều ngày (17/11/2022) công việc của tuổi Tuất khá khó khăn. Hôm nay bản mệnh nên chú ý trong từng quyết định, nhất là ký kế hợp đồng có giá trị vì rất dễ phát sinh vấn đề tranh chấp.

Tài vận: Vận trình tài lộc hanh thông. May mắn cho con giáp này là gặp tài tinh Chính Tài nên dù có khó khăn trong công việc thì tài chính vẫn dồi dào. Tuy nhiên, bản mệnh không được dùng tiền lãng phí để tránh ảnh hưởng hậu vận.

Tình cảm: Diễn biến tình duyên có nhiều mâu thuẫn. Hôm nay, còn giáp này có thể trở nên nóng nảy và khó kiềm chế cảm xúc nên rất dễ tranh cãi với người yêu. Bạn nên học cách lắng nghe và dành nhiều thời gian cho nửa kia.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 23, 59

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.