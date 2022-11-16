Tử vi dự báo 3 con giáp “Tài lộc sung túc” vào đúng 11h08 phút ngày mai (16/11/2022). Tuổi Ngọ có Chính Tài nâng đỡ, phú quý đến nhà.

May mắn hôm nay không phải tự nhiên mà có. Tất cả là nhờ con giáp này đã làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt, không sợ gian khổ và luôn dám đương đầu với chông gai, thử thách. Càng nỗ lực thì càng thu về nhiều tài lộc nên bản mệnh đừng ngại ngay những nhiệm vụ khó nhằn nhé.

Trong ngày nhận được sự che chở từ Chính Tài, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính, thu được nguồn lợi nhuận rủng rỉnh. Hôm nay cũng là thời điểm khá thích hợp để con giáp này tiến hành các kế hoạch quan trọng như khai trương, mở hàng, triển khai dự án mới... sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu sa sút khá rõ ràng do ngũ hành xung khắc tác động, nên con giáp này cần hạn chế các vấn đề gây tranh cãi hay tự đẩy mình vào tình huống khó xử. Người đã có đôi càng không nên có các mối quan hệ ngoài luồng khác, tốt nên giữ khoảng cách nhất định với người khác giới để không làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người.

Con số may mắn: 13, 59

Trong ngày nhận được sự che chở từ Chính Tài, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính, thu được nguồn lợi nhuận rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi vui trong ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý chủ động trong công việc và nhận được nhiều tiền thưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui trong ngày (16/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý chủ động trong công việc và nhận được nhiều tiền thưởng.

Tình duyên: Người đang yêu dễ gặp rắc rối vì một số chuyện vặt vãnh, dẫn đến mối quan hệ rất căng thẳng. Đôi khi bạn phải học cách lùi lại.

Công việc: Sự nghiệp có những bước phát triển đột phá và tiến triển vượt bậc, những công việc bị trì hoãn trước đây cũng có thể hoàn thành xuất sắc, đặc biệt những người buôn bán kinh doanh gặp nhiều may mắn khi hợp tác.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay thể hiện qua công việc, làm việc chăm chỉ luôn có thể được đền đáp xứng đáng.

Sức khỏe: Có chút sụt giảm, đau đầu, nhức mỏi cơ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn: 43, 50

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc thịnh vượng. Hôm nay tuổi này sẽ nhận được tin vui về tài chính từ dự án đã thực hiện trước đó. Ngoài ra, bạn còn có thêm nhiều lời mời hợp tác mới dự kiến sẽ mang về lợi nhuận rất cao. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong ngày (16/11/2022) công việc của tuổi Mùi không gặp nhiều khó khăn. Dường như mọi người xung quanh đều không muốn hỗ trợ bạn vì nhiều lý do. Bản mệnh phải tự đưa ra ý tưởng, tự thực hiện và giải quyết vấn đề phát sinh.

Tài vận: Vận trình tài lộc thịnh vượng. Hôm nay tuổi này sẽ nhận được tin vui về tài chính từ dự án đã thực hiện trước đó. Ngoài ra, bạn còn có thêm nhiều lời mời hợp tác mới dự kiến sẽ mang về lợi nhuận rất cao.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nở rộ. Bản mệnh nhận được nhiều tình cảm của người khác. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc đâu mới thật sự là mối quan hệ phù hợp với bản thân và đầu tư nghiêm túc cho nó để tránh mất thời gian của bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 83, 93

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