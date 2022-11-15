Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tam Hợp Cục che chở" trong 3 ngày tới không cần lo nghĩ, tiền bạc tự chui vào túi. Tuổi Thận tài vận khởi sắc, vận đào hoa đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 09:28

Vận trình may mắn bất ngờ gọi tên 3 con giáp này trong 3 ngày tới. Số đỏ không ai bằng, tiền bạc khá khẩm, công việc, tình duyên êm đẹp.

Tuổi Thìn 

Tử vi dự báo 3 con giáp có 'Tam Hợp Cục che chở' trong 3 ngày tới không cần lo nghĩ, tiền bạc tự chui vào túi. Tuổi Thận tài vận khởi sắc, vận đào hoa đỏ rực - Ảnh 1

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thìn may mắn có sự dìu dắt của quý nhân trong 3 ngày tới , làm gì cũng sẽ đạt kết quả khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thìn may mắn có sự dìu dắt của quý nhân trong 3 ngày tới , làm gì cũng sẽ đạt kết quả khả quan. Người này không chỉ cho bạn lời khuyên chính xác mà còn tương trợ nên bạn chẳng cần phải động tay quá nhiều. Bản mệnh cứ yên tâm tận hưởng một ngày thong dong nhàn nhã, làm gì cũng tốt đẹp.

Thế nhưng Thìn cũng không nên vì thế mà sinh ỷ lại vào quý nhân quá nhiều. Chủ yếu vẫn phải là công sức bạn bỏ ra thì kết quả mới lâu bền. Thời gian này, bạn nên tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức để trau dồi bản thân bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người giúp đỡ thế đâu.

Thổ sinh Kim, đường tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ đào hoa nở rộ. Con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái bởi chính sự duyên dáng và tinh tế của mình. Tình cảm chân thành rồi sẽ được người ấy đón nhận mà thôi. Các cặp đôi thì ngày càng thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn, mối quan hệ rất bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 29, 40

Tuổi Thân

Tử vi dự báo 3 con giáp có 'Tam Hợp Cục che chở' trong 3 ngày tới không cần lo nghĩ, tiền bạc tự chui vào túi. Tuổi Thận tài vận khởi sắc, vận đào hoa đỏ rực - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tốt lên, đào hoa vượng, tài vận cũng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tốt lên, đào hoa vượng, tài vận cũng tốt.

Tình duyên: Đôi bên đối xử chân thành với nhau, dần dần vun đắp tình cảm thì nhất định sẽ thành công, mối quan hệ giữa hai người có thể được gia đình hai bên chúc phúc.

Công việc:  Trong đầu còn nhiều ý tưởng, kế hoạch, ý tưởng, có lợi cho việc bộc phát tài vận. Chỉ cần mạnh dạn nói ra, bạn sẽ được mọi người công nhận. 

Tài lộc: Những người xuất sắc có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu và cũng được các nhà lãnh đạo coi trọng. Đương nhiên, bạn có thể được trả lương cao hơn.

Sức khỏe: Đau nhức chân tay có thể do khớp, nên cẩn thận. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 21, 49

 Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo 3 con giáp có 'Tam Hợp Cục che chở' trong 3 ngày tới không cần lo nghĩ, tiền bạc tự chui vào túi. Tuổi Thận tài vận khởi sắc, vận đào hoa đỏ rực - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong 3 ngày tới cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ có động lực. Bạn nhìn thấy được cơ hội thăng tiến nên luôn cố gắng để đạt được vị trí mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 3 ngày tới cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ có động lực. Bạn nhìn thấy được cơ hội thăng tiến nên luôn cố gắng để đạt được vị trí mình mong muốn. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá vội vàng dẫn đến không việc nào có thể đạt hiệu quả cao.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Bản mệnh biết cách cân bằng những khoản chi tiêu cần thiết nên ít khi phải lâm vào cảnh túng thiếu dẫn đến vay mượn nợ. Thời gian tới, bản mệnh có cơ hội kỳ được hợp đồng giá trị cao nên không phải lo lắng về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên thăng hoa. Bạn và đối phương có nhiều thời gian bên nhau và chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Người ấy luôn cố gắng dành nhiều thời gian để cả hai có thể bên cạnh nhau.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 18h

Con số may mắn: 38, 59

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải "Kiếp hoạ sớm mai" vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Tai hoạ ập tới, tiền tài tiêu hao, vận trình tụt dốc đáng báo động.

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải "Kiếp hoạ sớm mai" vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Tai hoạ ập tới, tiền tài tiêu hao, vận trình tụt dốc đáng báo động.

Vận trình 3 con giáp này trong chiều ngày (17/11/2022) có nhiều biến động xấu. Tài của mất mát, tiêu xài phung phí dễ mắc nợ.

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