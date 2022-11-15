Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải "Kiếp hoạ sớm mai" vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Tai hoạ ập tới, tiền tài tiêu hao, vận trình tụt dốc đáng báo động.

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 09:21

Vận trình 3 con giáp này trong chiều ngày (17/11/2022) có nhiều biến động xấu. Tài của mất mát, tiêu xài phung phí dễ mắc nợ.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Kiếp hoạ sớm mai' vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Tai hoạ ập tới, tiền tài tiêu hao, vận trình tụt dốc đáng báo động. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Thương Quan xuất hiện của tuổi Mão có thể là nguyên nhân khiến con giáp này dễ bị xao nhãng

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Thương Quan xuất hiện của tuổi Mão có thể là nguyên nhân khiến con giáp này dễ bị xao nhãng, đầu óc không đủ tập trung để giải quyết công việc, dẫn tới tiến độ trì trệ, việc dồn việc. Chính vì điều này mà bạn có dấu hiệu thụt lùi hơn so với mọi người, lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn nhưng hiệu quả không cao.

Ngày này bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư thì cũng cần phải xem xét kĩ càng trước khi đổ tiền vào đó, đừng manh động, vội vàng mà mắc bẫy kẻ xấu. Tiểu nhân có thể chỉ đợi khi bạn chủ quan để lợi dụng, chiếm đoạt tiền bạc của bạn.

Hôm nay còn là ngày Kim khắc Mộc, tuổi Mão không gặp may ở phương diện tình cảm. Nếu còn độc thân, cơ hội để bạn gặp được đối tượng ưng ý vẫn chưa đến đâu. Bạn cảm thấy thất vọng vì sự lận đận của mình. Nhưng chuyện tình cảm thì chẳng thể vội vã được, hãy dành thời gian yêu thương và hoàn thiện mình hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 19, 30

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Kiếp hoạ sớm mai' vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Tai hoạ ập tới, tiền tài tiêu hao, vận trình tụt dốc đáng báo động. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá tốt, cần phải bình tĩnh giải quyết những rắc rối. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá tốt, cần phải bình tĩnh giải quyết những rắc rối. 

Tình duyên: Nam giới tuổi Sửu độc thân, hôm nay là ngày thuận lợi để đi ăn uống với người khác phái, có thể sẽ gặp được ý trung nhân, những người đã gia đình thì càng yêu mến đối phương, hoà thuận, hạnh phúc.

Công việc: Một ngày bất an đan xen, tùy theo cách giải quyết, chỉ cần bạn làm việc kiên trì, từng bước một thì sẽ suôn sẻ.

Tài lộc: Tài vận không được tốt lắm, nếu vội vận hành tin tức mà không kiểm tra, xác minh thì dễ bị hao tài, tốn của, không thích hợp mua sắm nhiều.

Sức khỏe: Mùa lạnh, sức khoẻ đường tim mạch phải luôn được quan tâm, đặc biệt đối với người có bệnh sử về tim mạch.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 39, 50

Tuổi Dần

Tử vi dự báo 3 con giáp gặp phải 'Kiếp hoạ sớm mai' vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022). Tai hoạ ập tới, tiền tài tiêu hao, vận trình tụt dốc đáng báo động. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022) vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá ảm đạm. Bạn suy nghĩ quá tiêu cực nên từ những rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h07 phút chiều ngày (17/11/2022) vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá ảm đạm. Bạn suy nghĩ quá tiêu cực nên từ những rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề lớn. Điều này khiến bản mệnh khó tìm được những giải pháp tối ưu cho công việc của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc không được thuận lợi. Chính Ấn thần sát chiếu mệnh khiến bản mệnh phải tiêu tiền rất nhiều mà không nhận được khoản thu mới nào. Thời gian kéo dài sẽ khiến cho các khoản dự phòng cũng dần cạn kiệt. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên bất ổn. Bạn và đối phương không có sự thấu hiểu và sẻ chia nên thường xuyên xảy ra xung đột. Ngoài ra, cả hai đều quá chú tâm vào công việc nên không dành nhiều thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 49, 69

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 3 con giáp gặp phải "Tiểu nhân rình rập" trong ngày (18/11/2022). Tài vận sa sút, ảm đạm, chi tiếu thất thoát

Tử vi dự đoán 3 con giáp gặp phải "Tiểu nhân rình rập" trong ngày (18/11/2022). Tài vận sa sút, ảm đạm, chi tiếu thất thoát

Vận trình không mấy khả quan của 3 con giáp này trong ngày (18/11/2022). Dự báo nhiều điều dữ sẽ xảy ra, hao tài hao của, công việc trì trệ, kém sắc.

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