Tử vi dự đoán 3 con giáp gặp phải "Tiểu nhân rình rập" trong ngày (18/11/2022). Tài vận sa sút, ảm đạm, chi tiếu thất thoát

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022). Thân Dần Tương Xung, người tuổi Dần được nhắc nhở cần phải đề phòng bởi vận trình của bạn dễ có tiểu nhân hãm hại.

Tài chính trong ngày không mấy khả quan nên tốt nhất bạn nên hạn chế những khoản chi không cần thiết vào lúc này. Duy trì tài khí ở mức ổn định sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất vào lúc này. Đừng vội tin những lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ mà nghĩ rằng kiếm tiền dễ dàng, chẳng cần tốn chút công sức nào.

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022). Thân Dần Tương Xung, người tuổi Dần được nhắc nhở cần phải đề phòng bởi vận trình của bạn dễ có tiểu nhân hãm hại. Bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh vạ miệng thị phi. Dù bạn không có ác ý nhưng những kẻ ghen ghét sẽ cố tình bóp méo sự thật để gây bất lợi cho bạn. Ngày này tốt nhất hãy nói ít, làm nhiều.

Ngày ngũ hành xung khắc, đường tình duyên của Dần cũng rất ảm đạm. Dường như bạn đang có xu hướng yêu cầu quá nhiều thứ ở người yêu của mình. Họ có thể sẽ nuông chiều cảm xúc của bạn một vài lần nhưng nếu cứ liên tục đòi hỏi sẽ có thể dẫn tới những điều đáng tiếc.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão nên nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khách quan và lý trí. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão nên nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khách quan và lý trí.

Tình duyên: Nhân duyên lý tưởng và suôn sẻ, nhưng đừng làm trái với thực tế của bản thân, hai người luôn cần hỗ trợ nhau khi chung sống.

Công việc: Vì sợ mắc sai lầm và hối hận, bạn sẽ lại suy nghĩ của mình và nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khách quan và lý trí, hoặc trực tiếp để người khác - những người có kinh nghiệm đưa ra quyết định.

Tài lộc: Nếu tuân thủ đạo đức kinh doanh, tham gia các hoạt động cạnh tranh bình thường, không hành động hấp tấp, giữ mình trung hậu, việc kinh doanh có thể phát triển vượt bậc.

Sức khỏe: Ăn uống đúng giờ, cơ thể tràn đầy năng lượng.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này đang chi tiêu quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài bạn dần cạn kiệt tài chính và lâm vào cảnh túng thiếu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (18/11/2022) vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn có trở ngại. Bản mệnh không chịu lắng nghe sự góp ý của bất kỳ ai nên khiến mọi người càng trở nên xa cách. Con giáp này nên tiết chế cảm xúc cá nhân và tôn trọng ý kiến của mọi người xung quanh để có thể cùng nhau làm việc lâu dài.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này đang chi tiêu quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài bạn dần cạn kiệt tài chính và lâm vào cảnh túng thiếu.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không có biến đổi. Những cặp đôi yêu nhau đang có nhiều bất đồng chưa thể giải quyết. Thế nhưng, cả hai đều không muốn hạ cái tôi của mình để xin lỗi trước khiến tình trạng căng thẳng kéo dài.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 83, 93

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.