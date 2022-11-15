Tử vi dự đoán 3 con giáp có "Lộc lá bao quanh" thần tài điểm mặt vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022). Tài lộc khởi sắc, sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi, vận trình êm xuôi.

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 09:00

Vận trình tài lộc khởi sắc với 3 con giáp này vào ngày mai (17/11/2022). Phát đạt lên chức, tăng lương, tài lộc nở rộ, may mắn hết phần thiên hạ

Tuổi Thân 

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Lộc lá bao quanh' thần tài điểm mặt vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022). Tài lộc khởi sắc, sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi, vận trình êm xuôi. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022) của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra ổn định, tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022) của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra ổn định, tốt đẹp. Người tuổi này cần tập trung sức lực và thời gian để mở rộng và duy trì các mối quan hệ xã giao. Có thể nói, đây là cách tốt nhất để bản mệnh “thăng quan tiến chức” nhanh chóng trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Nhờ Ngũ hành Thổ sinh Kim, con giáp này không cần nỗ lực nhiều mà vẫn có nguồn tài chính dư dả trong khoảng thời gian. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không đáng lo. Tình cảm giữa bạn và nửa kia càng thêm mặn nồng, khăng khít theo thời gian. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương khi có đào hoa vượng. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 39, 69

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Lộc lá bao quanh' thần tài điểm mặt vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022). Tài lộc khởi sắc, sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi, vận trình êm xuôi. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế rất tốt, làm gì cũng thuận. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế rất tốt, làm gì cũng thuận. 

Tình duyên: Vẫn có tin vui trong chuyện tình cảm, không nên giấu giếm suy nghĩ khi thích ai đó, những lời thổ lộ táo bạo có thể củng cố số mệnh của bạn.

Công việc: Mục tiêu rõ ràng, ắt có ngày ắt có ngày thắng lợi, dù trong hoàn cảnh nào cũng chốt được phương hướng mà không mất tự tin, để kế hoạch tiến hành thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến mức cao hơn.

Tài lộc: Ngôi sao may mắn chiếu rọi, điềm lành may mắn, quý nhân phù trợ, phúc khí bạn bấy lâu chờ đợi cũng theo đó tăng cao.

Sức khỏe: Khá ổn, không có vấn đề gì. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 45, 50

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Lộc lá bao quanh' thần tài điểm mặt vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022). Tài lộc khởi sắc, sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi, vận trình êm xuôi. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022) tiết lộ rằng, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ có những bước chuyển mình tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08 phút ngày (17/11/2022) tiết lộ rằng, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ có những bước chuyển mình tích cực. Thu nhập tăng vọt, xua tan rất nhiều nỗi lo tài chính cho bản mệnh.

Bạn sẽ có một số ý tưởng hay ho trong ngày và càng tuyệt vời hơn khi chúng có thể sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới. Nhìn chung bạn đang cho thấy nỗ lực hơn trong công việc và nhận được kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Cũng bởi bạn làm tốt nhiệm vụ nên có nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Nhiều người ấp ủ việc khởi nghiệp, đầu tư và kinh doanh, tuy ban đầu mọi việc sẽ có không ít khó khăn nhưng hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho bạn trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 19h

Con số may mắn: 65, 96

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Tử vi dự báo 3 con giáp có "Vận trình tài chính ảm đạm" trong 4 ngày tới. Sự nghiệp khó thăng tiến, tuổi Tỵ phải đón nhận tài hoạ mất mát lớn.

Vận trình có nhiều biến động tiêu cực trong 4 ngày tới mà 3 con giáp này phải đối mặt. Tuổi Ngọ nên chi tiêu tiết kiệm, vì có thể mắc phải một số bệnh nên dành khoản chi cho sức khoẻ

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 4 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 4 giờ 4 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách