Vận trình có nhiều biến động tiêu cực trong 4 ngày tới mà 3 con giáp này phải đối mặt. Tuổi Ngọ nên chi tiêu tiết kiệm, vì có thể mắc phải một số bệnh nên dành khoản chi cho sức khoẻ
- Tử vi dự báo 3 con giáp có "Tài lộc lao đao" trong 2 ngày tới. Vận trình xuống sắc gặp nhiều mâu thuẫn. Tuổi Sử u bị kẻ xấu lợi dụng.
- Tử vi dự báo trong 2 ngày tới (15-16/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc hoan hỷ” lộc lá dồi dào, công việc khấm khá, vận trình đỏ rực. Tuổi Sửu có thần linh che chở, là con giáp may mắn nhất tuần.
Tuổi Tỵ
Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai nên chú ý. Đây không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi này bắt tay vào thực hiện các kế hoạch mới. Thay vào đó, bản mệnh hãy tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công việc hiện tại.
Tài lộc: Vận trình tài lộc ảm đạm. Điềm báo con giáp này sẽ phải đối diện với họa hao tài tốn của, do đó hãy nên hạn chế tham gia vào các dự án đầu tư hoặc cho người khác vay mượn tiền.
Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Bạn và người ấy sau những sóng gió đã có sự thấu hiểu và bao dung nhau nhiều hơn. Song song đó, người độc thân cuối cùng cũng tìm được người bạn đời cho mình.
Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h
Con số may mắn: 13, 68
Tuổi Ngọ
Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế hư hao, cần phải tiết kiệm hơn, đừng để bản thân nợ nần thêm nữa.
Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay ổn định, hãy kiên nhẫn với người yêu, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho đối phương làm không tốt, không đáp ứng được yêu cầu của mình, điều này chỉ làm giảm nhiệt tình của người yêu mà thôi.
Công việc: Khá ổn, chăm sóc khách hàng là điều rất quan trọng, phải tìm hiểu đối phương muốn gì, từ đó đáp ứng và thỏa mãn, tăng cơ hội hợp tác.
Tài lộc: Tiêu xài hoang phí, một số người tốn nhiều tiền bạc cho việc chữa bệnh.
Sức khỏe: Đau đầu mệt mỏi do thiếu ngủ, cần khắc phục.
Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h
Con số may mắn: 30, 53
Tuổi Dậu
Tử vi dự đoán trong 4 ngày tớithấy, Tỷ Kiên ngăn trở, quan hệ giữa người tuổi Dậu với bạn bè, đồng nghiệp không được hài hòa. Dường như ai cũng muốn kiếm lợi về mình nên chẳng ai chịu lùi bước về sau để nhường nhịn cho người khác.
Tuy nhiên, nếu muốn gặt hái được danh tiếng cũng như tiền bạc thì tốt nhất là bạn hãy luôn cố gắng tập trung vào công việc của mình, chớ nên tìm cách hãm hại người khác. Chỉ khi đạt được thành công chân chính, bạn mới có thể được mọi người khâm phục.
Thổ sinh Kim cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh tiến triển khá tốt. Bạn và đối tượng tìm hiểu đang ngày một thấu hiểu nhau hơn. Nếu quan hệ đã chín muồi, thậm chí hai người có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.
Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h
Con số may mắn: 19, 38
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