Tài lộc: Vận trình tài lộc ảm đạm. Điềm báo con giáp này sẽ phải đối diện với họa hao tài tốn của, do đó hãy nên hạn chế tham gia vào các dự án đầu tư hoặc cho người khác vay mượn tiền.

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai nên chú ý. Đây không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi này bắt tay vào thực hiện các kế hoạch mới. Thay vào đó, bản mệnh hãy tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công việc hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Bạn và người ấy sau những sóng gió đã có sự thấu hiểu và bao dung nhau nhiều hơn. Song song đó, người độc thân cuối cùng cũng tìm được người bạn đời cho mình.

Con số may mắn: 13, 68

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế hư hao, cần phải tiết kiệm hơn, đừng để bản thân nợ nần thêm nữa. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế hư hao, cần phải tiết kiệm hơn, đừng để bản thân nợ nần thêm nữa.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay ổn định, hãy kiên nhẫn với người yêu, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho đối phương làm không tốt, không đáp ứng được yêu cầu của mình, điều này chỉ làm giảm nhiệt tình của người yêu mà thôi.

Công việc: Khá ổn, chăm sóc khách hàng là điều rất quan trọng, phải tìm hiểu đối phương muốn gì, từ đó đáp ứng và thỏa mãn, tăng cơ hội hợp tác.

Tài lộc: Tiêu xài hoang phí, một số người tốn nhiều tiền bạc cho việc chữa bệnh.

Sức khỏe: Đau đầu mệt mỏi do thiếu ngủ, cần khắc phục.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 30, 53

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tớithấy, Tỷ Kiên ngăn trở, quan hệ giữa người tuổi Dậu với bạn bè, đồng nghiệp không được hài hòa Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tớithấy, Tỷ Kiên ngăn trở, quan hệ giữa người tuổi Dậu với bạn bè, đồng nghiệp không được hài hòa. Dường như ai cũng muốn kiếm lợi về mình nên chẳng ai chịu lùi bước về sau để nhường nhịn cho người khác.

Tuy nhiên, nếu muốn gặt hái được danh tiếng cũng như tiền bạc thì tốt nhất là bạn hãy luôn cố gắng tập trung vào công việc của mình, chớ nên tìm cách hãm hại người khác. Chỉ khi đạt được thành công chân chính, bạn mới có thể được mọi người khâm phục.

Thổ sinh Kim cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh tiến triển khá tốt. Bạn và đối tượng tìm hiểu đang ngày một thấu hiểu nhau hơn. Nếu quan hệ đã chín muồi, thậm chí hai người có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 19, 38

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