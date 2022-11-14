Tử vi dự báo trong 2 ngày tới con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra không suôn sẻ, hanh thông. Sửu Mùi tương xung là nguyên nhân khiến cho người tuổi này gặp nhiều gian nan

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra không suôn sẻ, hanh thông. Sửu Mùi tương xung là nguyên nhân khiến cho người tuổi này gặp nhiều gian nan, vất vả trên con đường công danh. Song song đó, bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên nên đã tự kìm hãm sự phát triển của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà đi xuống. Con giáp này bị kẻ xấu lợi dụng và lừa gạt một khoản tiền không nhỏ. Do đó, bản mệnh phải mất thời gian khá lâu mới củng cố được nguồn tài chính cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Áp lực công việc là lý do bạn dễ bày tỏ thái độ tiêu cực với người ấy. Đồng thời, người độc thân vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp với mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 18h

Con số may mắn: 34, 59

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế hư hao, đừng giữ những thói quen xấu, phải thay đổi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế hư hao, đừng giữ những thói quen xấu, phải thay đổi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay ổn định, hãy dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia, đừng lúc nào cũng lấy công việc bận rộn làm cái cớ. Nếu hai người thiếu sự đồng hành và giao tiếp, sẽ không thể đi lâu dài.

Công việc: Vận trình sự nghiệp kém, đi muộn đã thành thói quen, không giúp ích gì cho công việc, dễ bị đào thải.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay không tệ, đừng tham gia một số cuộc tụ tập không cần thiết sẽ không mang lại tài khí, hao tài tốn của.

Sức khỏe: Ổn định, không có vấn đề gì nhiều, cẩn thận dị ứng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h

Con số may mắn: 28, 40

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới . Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất đa nghi, khó có thể tin tưởng bất cứ ai. Chính vì vậy, bạn phải cáng đáng mọi việc một mình, không nhờ ai giúp sức. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới . Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất đa nghi, khó có thể tin tưởng bất cứ ai. Chính vì vậy, bạn phải cáng đáng mọi việc một mình, không nhờ ai giúp sức. Có lẽ, con đường sự nghiệp của bạn chưa có bước phát triển rõ ràng trong hôm nay.

Người làm ăn kinh doanh phải bon chen, giành giật mới bảo vệ được quyền lợi của mình. Bạn dễ phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh lớn hoặc kẻ xấu ngầm giở trò, khiến kế hoạch của bạn không được thuận lợi.



Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài Thần. Đây là hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 17h

Con số may mắn: 38, 59

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.