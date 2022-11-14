Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022) vào lúc 8h38 phút sáng 3 con giáp đón lộc thần tài. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, khả năng trúng số tới 96%.

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 07:12

Vận trình đầy may mắn của 3 con giáp này trong ngày (15/11/2022). Vận tài chính công việc được soi sáng.

Tuổi Thìn 

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022) vào lúc 8h38 phút sáng 3 con giáp đón lộc thần tài. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, khả năng trúng số tới 96%. - Ảnh 1

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022). Người tuổi Thìn gặp được những cơ hội để nâng cao chuyên môn, phát huy thế mạnh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022). Người tuổi Thìn gặp được những cơ hội để nâng cao chuyên môn, phát huy thế mạnh của mình. Dù khối lượng công việc trong tuần này khá lớn, bạn vẫn rất chăm chỉ để hoàn thành thật tốt.

Ngoài ra, hãy cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, đó sẽ là những người trực tiếp sát cánh với bạn trong mọi chặng đường dù tốt hay xấu.

Tình hình tài chính khá tốt vào tuần này, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, nhất là vào những ngày cuối tuần. Tuổi Thìn có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ gì nhiều. 

Trong quan hệ tình cảm, dù bạn bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng may mắn là nửa kia luôn thấu hiểu. Thậm chí, người ấy còn tiếp thêm động lực để bạn cố gắng hơn.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 10h

Con số may mắn: 79, 87

Tuổi Tỵ

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022) vào lúc 8h38 phút sáng 3 con giáp đón lộc thần tài. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, khả năng trúng số tới 96%. - Ảnh 2

Công việc làm ăn kết hợp với bạn bè hôm nay phát triển tốt, sẽ có một số cơ hội về tài lộc, có lợi vì được quý nhân chăm sóc, nhưng không nên tự ý đầu tư, nếu không sẽ khó thành.

Ảnh minh họa: Internet

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ đừng tham lam quá kẻo xôi hỏng bỏng không. 

Tình duyên: Có nhiều chủ đề chung với người yêu, dễ có buổi hẹn hò vui vẻ với đối tượng, có thể sẽ cùng nhau ăn tối.

Công việc:  Sẽ có một số cơ hội tốt cho việc kiểm tra đánh giá, xin việc, được quý nhân soi đường, nhưng bạn cũng cần phải nỗ lực nhé.

Tài lộc: Công việc làm ăn kết hợp với bạn bè hôm nay phát triển tốt, sẽ có một số cơ hội về tài lộc, có lợi vì được quý nhân chăm sóc, nhưng không nên tự ý đầu tư, nếu không sẽ khó thành.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 12h

Con số may mắn: 19, 30

Tuổi Sửu  

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022) vào lúc 8h38 phút sáng 3 con giáp đón lộc thần tài. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, khả năng trúng số tới 96%. - Ảnh 3

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022) con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối hanh thông. Người tuổi này có được nhiều cơ hội thăng tiến và nâng cao địa vị tại nơi làm việc

Ảnh minh họa: Internet

Tử Vi dự báo vận trình ngày (15/11/2022) con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối hanh thông. Người tuổi này có được nhiều cơ hội thăng tiến và nâng cao địa vị tại nơi làm việc. Song, tử vi đòi hỏi bản mệnh cần phải có sự tỉnh táo và khôn ngoan để tránh bị tiểu nhân quấy phá. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà vượng tiến. Bạn có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà không còn bị gánh nặng tài chính “làm phiền” như trước đây. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém vượng. Sửu Thìn tương xung cho biết, bạn cần phải hạ thấp cái tôi cá nhân nếu không muốn những cuộc tranh cãi lên tới đỉnh điểm. Để giữ không khí vui vẻ trong gia đình, người trong cuộc cần nên có sự, nhường nhịn và bao dung lẫn nhau. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 29, 38

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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