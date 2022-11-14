Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc thăng hạn” tiền thưởng, công việc có nhiều bước tiến mới. Tuổi Sửu tình duyên nồng nàn, Thiên Ấn bảo vệ.

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 07:05

Vận trình dự đoán trong ngày mai (14/11/2022) 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tiền tài tiêu pha không hết.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc thăng hạn” tiền thưởng, công việc có nhiều bước tiến mới. Tuổi Sửu tình duyên nồng nàn, Thiên Ấn bảo vệ. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022). Tuổi Sửu con giáp may mắn tuần này nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022). Tuổi Sửu con giáp may mắn tuần này nên phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng. Bạn có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để bắt tay vào công việc, gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh, đặc biệt là với người làm lãnh đạo.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn có thể thu được món hời kha khá, đồng thời để ra được một khoản ngân sách để mua sắm theo ý muốn. 

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 28, 40

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc thăng hạn” tiền thưởng, công việc có nhiều bước tiến mới. Tuổi Sửu tình duyên nồng nàn, Thiên Ấn bảo vệ. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được nhiều tin tức nhanh nhạy, tích lũy được quan hệ. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được nhiều tin tức nhanh nhạy, tích lũy được quan hệ. 

Tình duyên: Được lòng người khác phái, dễ gặp người khác phái thực té, thông minh lanh lợi, có chí khí, tính tình bao dung hơn người.

Công việc:  Vận trình sự nghiệp hanh thông, dường như vô cùng thuận lợi, nhận được nhiều tin tức đầu tay, quen biết nhiều khách hàng lớn, không ngừng tích lũy tài nguyên mạng lưới của mình.

Tài lộc: Đầu tư là thận trọng và ổn định, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Sức khỏe: Bình thường, tập luyện đều đặn hơn là được. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 37, 48

Tuổi Tý 

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc thăng hạn” tiền thưởng, công việc có nhiều bước tiến mới. Tuổi Sửu tình duyên nồng nàn, Thiên Ấn bảo vệ. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra lúc này lúc khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 15h46 phút chiều nay ngày (14/11/2022), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra lúc này lúc khác. Cơ hội tốt đã xuất hiện, song người tuổi này lại chưa chủ động và sẵn sàng để đón nhận chúng. Nếu bỏ lỡ một lần thì chưa chắc bản mệnh sẽ đợi được trong những lần tiếp theo. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Song, một vài dự định cá nhân có thể làm cho túi tiền của con giáp này vơi đi một nửa. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều tin vui. Tý Thìn tam hợp là dấu hiệu cho những cuộc tình ngọt ngào, lãng mạn. Bạn với người ấy phải trải qua nhiều sóng gió mới tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn quan điểm sống. 

Giờ tốt trong ngày: 12h - 19h

Con số may mắn: 45, 69

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp "Kiên cường bền vững" vào 5 ngày tới. Năng lượng tràn trề, công việc đầy thuận lợi. Tuổi Mùi không có gì làm lung chuyển sự kiên định.

Tử vi dự báo 3 con giáp "Kiên cường bền vững" vào 5 ngày tới. Năng lượng tràn trề, công việc đầy thuận lợi. Tuổi Mùi không có gì làm lung chuyển sự kiên định.

Vận trình tài lộc trong 5 ngày tới có nhiều chuyển biến tích cực nhờ vào năng lượng trong công việc và sự quyết tâm rất lớn của 3 con giáp này.

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