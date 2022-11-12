Tử vi dự báo 3 con giáp "Kiên cường bền vững" vào 5 ngày tới. Năng lượng tràn trề, công việc đầy thuận lợi. Tuổi Mùi không có gì làm lung chuyển sự kiên định.

Tỷ Kiên nhập cục, tuổi Mùi cho thấy sự kiên định với những gì bạn đang theo đuổi, đến mức chẳng có người nào có thể làm lung lay ý chí của bạn trong 5 ngày tới .

Tỷ Kiên nhập cục, tuổi Mùi cho thấy sự kiên định với những gì bạn đang theo đuổi, đến mức chẳng có người nào có thể làm lung lay ý chí của bạn trong 5 ngày tới. Một khi đã quyết tâm, bạn sẽ thực hiện bằng được, dù thất bại, bạn cũng chấp nhận để đổi lấy những kinh nghiệm quý giá.

Bạn có xu hướng nổi loạn hơn thường ngày nhưng cũng bởi bạn đang muốn bứt phá ra khỏi vùng an toàn của mình. Những người xung quanh có thể bất ngờ và thậm chí phản ứng hơi mạnh trước thay đổi này của bạn. Nhưng rồi họ cũng sẽ quen dần thôi. Quan trọng là bạn quyết tâm và dám va vấp dù kết quả có như ý hay không.

Lại thêm Hỏa sinh Thổ cũng giúp người cầm tinh Dê có vận trình tình duyên khởi sắc. Người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với bạn, hãy cứ thoải mái đón nhận những điều đặc biệt đó nhé.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 19, 40

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi kiếm được tiền nhưng cũng đừng tiêu xài hoang phí. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi kiếm được tiền nhưng cũng đừng tiêu xài hoang phí.

Tình duyên: Người độc thân không gặp được người ưng ý, người đang yêu nên chú ý lời ăn tiếng nói kẻo xảy ra tranh cãi, tranh chấp, nóng giận.

Công việc: Tràn đầy năng lượng, chịu được công việc cường độ cao, giúp đỡ nhiều cho đồng nghiệp xung quanh nên được mọi người ưu ái và tin tưởng.

Tài lộc: Tài chính ổn định hơn nhưng nhìn chung, hãy hạn chế tiêu dùng và đừng tiêu xài hoang phí.

Sức khỏe: Nên ăn nhiều rau xanh hơn, đừng phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 16h

Con số may mắn: 19, 90

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Dự báo sẽ không có quá nhiều vấn đề lo lắng trong ngày này, song người tuổi này tuyệt đối không nên chủ quan hoặc lơ là trong công việc. Ngoài ra, bản mệnh hãy dành thời gian nghỉ ngơi sau những nỗ lực làm việc trước đó.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Mặc dù công việc gặp khó khăn nhưng nhờ cách chi tiêu hợp lý, con giáp này vẫn có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu như bao người.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút rắc rối phát sinh. Dù rằng cả hai vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc thăng hoa mà tình yêu đem tới nhưng đều có một nỗi sự mang tên “cuộc sống hôn nhân”.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 18h

Con số may mắn: 59, 48

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