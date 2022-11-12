Tử vi dự báo 3 con giáp “Sung sướng sung túc” trong ngày (13/11/2022). Tuổi Sửu làm việc gì cũng như ý nguyện “Cát khí nâng đỡ” công việc suôn sẻ, lương thưởng tăng cao.

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 07:00

Vận trình rực rỡ trong ngày (13/11/2022) 3 con giáp suôn sẻ thuận lợi. Mọi khó khăn điều có thể vượt qua.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 3 con giáp “Sung sướng sung túc” trong ngày (13/11/2022). Tuổi Sửu làm việc gì cũng như ý nguyện “Cát khí nâng đỡ” công việc suôn sẻ, lương thưởng tăng cao. - Ảnh 1

Xem tử vi trong ngày (13/11/2022)của 12 con giáp, tuổi Sửu nhờ có Tam Hợp cục nhập mệnh nên mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi trong ngày (13/11/2022)của 12 con giáp, tuổi Sửu nhờ có Tam Hợp cục nhập mệnh nên mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Con giáp này được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy. Thông qua đó, bạn có thể xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này.

Cát khí hôm nay giúp người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng nhờ vào khả năng nghiên cứu và tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt, mang về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Hỏa sinh Thổ cũng giúp lứa đôi thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Mối quan hệ của bạn và người ấy đang cực kì hạnh phúc và viên mãn, hai người lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái bên nhau khiến rất nhiều người xung quanh phải ghen tị với tình yêu của bạn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 20h

Con số may mắn: 33, 66

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 3 con giáp “Sung sướng sung túc” trong ngày (13/11/2022). Tuổi Sửu làm việc gì cũng như ý nguyện “Cát khí nâng đỡ” công việc suôn sẻ, lương thưởng tăng cao. - Ảnh 2

Tử vi vui  trong ngày (13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều hợp đồng làm ăn lớn, công việc thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui  trong ngày (13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều hợp đồng làm ăn lớn, công việc thuận buồm xuôi gió.

Tình duyên: Vận đào hoa nở rộ, bạn bè xung quanh giới thiệu cho bạn những người khác phái xuất sắc.

Công việc: Có trạng thái làm việc tương đối thuận lợi, làm việc gì cũng nhanh chóng gọn gàng.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay thể hiện qua cuộc sống khi tiếp đãi khách quý nên cân nhắc tài chính cá nhân, đừng vì thể diện mà tiêu xài thả ga.

Sức khỏe: Ăn uống nhậu nhẹt quá nhiều, không chỉ tăng cân mà còn mắc bệnh tiêu hóa.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 11, 20

Tuổi Thìn 

Tử vi dự báo 3 con giáp “Sung sướng sung túc” trong ngày (13/11/2022). Tuổi Sửu làm việc gì cũng như ý nguyện “Cát khí nâng đỡ” công việc suôn sẻ, lương thưởng tăng cao. - Ảnh 3

Vận trình tài lộc có nhiều biến động tích cực. Nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định nên con giáp này có thể an tâm cho việc chi tiêu trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày.  

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi  mới đánh giá trong ngày (13/11/2022) của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp không có gì đáng lo ngại. May mắn là được Quý Nhân che chở nên người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió”. Đặc biệt là người làm công ăn lương đón nhận nhiều tin vui bất ngờ khi được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có nhiều biến động tích cực. Nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định nên con giáp này có thể an tâm cho việc chi tiêu trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm như ý. Mọi người xung quanh đều bị cuốn hút bởi óc khôi hài, tích cực của bạn. Điều này cho thấy, sức ảnh hưởng của bạn tới các mối quan hệ rất lớn, do đó hãy cởi mở nhiều hơn để có được hạnh phúc.  

Giờ tốt trong ngày: 14h - 18h

Con số may mắn: 22, 34

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 56 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy