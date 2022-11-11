Tử vi dự đón 3 con giáp được “Thần Tài chọn mặt” vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022). Tuổi Ngọ của cài bao la, sự nghiệp thuận lợi, gia đình êm ấm.

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 09:24

Vận trình cho thấy 3 con giáp có khả năng nắm bắt thời cơ, tiền tiêu rủng rỉnh. Không lo về tài chính, đầu tư thắng lớn, tiền tài ùa về.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đón 3 con giáp được “Thần Tài chọn mặt” vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022). Tuổi Ngọ của cài bao la, sự nghiệp thuận lợi, gia đình êm ấm. - Ảnh 1

Người tuổi Ngọ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Tử vi dự vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022) là thời điểm may mắn với người tuổi Ngọ bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, tuổi Ngọ tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Ngọ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 17h

Con số may mắn: 45, 67

Tuổi Mùi

Tử vi dự đón 3 con giáp được “Thần Tài chọn mặt” vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022). Tuổi Ngọ của cài bao la, sự nghiệp thuận lợi, gia đình êm ấm. - Ảnh 2

Tài vận thịnh vượng. Nhiều cơ hội tự tìm đến giúp tuổi Mùi mở rộng cơ hội kiếm tiền vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022).

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp hanh thông. Cục diện Tam hợp khiến công việc của tuổi Mùi diễn ra suôn sẻ. Bạn nhận được sự tin tưởng tự cấp trên và đồng nghiệp, được giao các công việc quan trọng và rộng mở đường thăng tiến trong tương lai.

Tài vận thịnh vượng. Nhiều cơ hội tự tìm đến giúp tuổi Mùi mở rộng cơ hội kiếm tiền vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022). Ngoài ra, bạn cũng có những cộng sự luôn sẵn sàng hỗ trợ khiến tài chính càng thêm dồi dào. Bạn không còn gặp phải khó khăn trong chi tiêu như thời gian trước.

Vận trình tình duyên thăng hoa. Tài chính được cải thiện nên bạn có điều kiện chăm lo cho gia đình, cùng nhau đi ăn, đi du lịch và tình cảm giữa các thành viên thêm gắn bó. Các bạn còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được người yêu như ý khi mở lòng hơn với mọi người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn:1, 4 

Tuổi Dậu

Tử vi dự đón 3 con giáp được “Thần Tài chọn mặt” vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022). Tuổi Ngọ của cài bao la, sự nghiệp thuận lợi, gia đình êm ấm. - Ảnh 3

Tam Hợp cục giúp tuổi Dậu sớm nhận được những thành công trên con đường kinh doanh của mình, nắm bắt và tận dụng cơ hội đó đến cùng nhất là vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022) 

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục giúp tuổi Dậu sớm nhận được những thành công trên con đường kinh doanh của mình. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng, nắm bắt và tận dụng cơ hội đó đến cùng nhất là vào đúng 16h03 phút chiều ngày (12/11/2022)

Có thể thấy bản mệnh đang đi trên con đường vô cùng đúng đắn và phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến con giáp này thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, trái ngược với may mắn về tiền bạc, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình, nói những gì mình muốn, thậm chí sẵn sàng tổn thương người kia khi có tranh cãi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 20h

Con số may mắn: 2, 9 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 3 con giáp "Đón lộc đầu ngày" vào đúng 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022). Tiền tài tăng dần đều, kiếp tài gọi tên, hưởng phúc tứ phương.

Tử vi dự đoán 3 con giáp "Đón lộc đầu ngày" vào đúng 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022). Tiền tài tăng dần đều, kiếp tài gọi tên, hưởng phúc tứ phương.

Vận trình tử vi 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui trong hôm nay (11/11/2022), vận tài chính công việc được soi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày tử vi ngày 12/11/2022

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 59 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy