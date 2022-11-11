Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (13/11/2022) tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh.

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (13/11/2022) tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy của Sửu ngày càng đầy thêm, bạn cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình.

Về phương diện công việc, ngày này bản mệnh có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bạn đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn.

Dù là ngày Thổ khí vượng nhưng nhờ việc luôn chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe của Sửu khá tốt, không gặp phải vấn đề gì cả. Tuy vậy, bạn vẫn nên lưu tâm tới phương diện này hơn, chú trọng vào những bữa ăn, tập luyện đầy đủ, khoa học thì mới duy trì được thể trạng khỏe mạnh lâu dài được.

Giờ tốt trong ngày: 10h – 16h

Con số may mắn: 44, 77

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (13/11/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ hanh thông. Cục diện Tam hợp giúp cho con giáp này làm việc gì cũng rất nhẹ nhàng và thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (13/11/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ hanh thông. Cục diện Tam hợp giúp cho con giáp này làm việc gì cũng rất nhẹ nhàng và thuận lợi. Thế nhưng, ngoài sự may mắn thì những thành quả mà bạn đạt được còn có sự hỗ trợ của đồng nghiệp.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Bản mệnh tìm được nhiều mối quan hệ làm ăn mới nên tài chính khấm khá. Thời gian tới con giáp này có thể ký kết những hợp đồng giá trị lớn giúp bạn không cần lo về tiền bạc như thời gian trước.

Tình cảm: Vận trình tình duyên xảy ra tranh cãi. Con giáp này thiếu sự tinh tế, nhẹ nhàng khi ứng xử với người yêu nên khiến họ nhiều lầm cảm thấy buồn lòng. Nếu bản mệnh không chịu thay đổi sẽ khiến đối phương chọn cách rời đi.

Giờ tốt trong ngày: 9h – 13h

Con số may mắn: 35, 96

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (13/11/2022)của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế sáng sủa, tư duy nhanh nhạy, gặp khó hóa dễ, gặp dữ hóa lành. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (13/11/2022)của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế sáng sủa, tư duy nhanh nhạy, gặp khó hóa dễ, gặp dữ hóa lành.

Tình duyên: Vận đào hoa vượng, dự báo gặp được người khác phái ưng ý, tình cảm ngọt ngào bền chặt, thích hợp tỏ tình và cầu hôn, khả năng thành công cao, còn chần chừ gì nữa, nhanh tay lên nào.

Công việc: Tư duy nhanh nhạy, nắm bắt chính xác tình hình công danh sự nghiệp, thích sáng tạo nhưng dễ trở nên kiêu ngạo.

Tài lộc: Sắp xếp chi tiêu tiền bạc hợp lý, không vướng bận tài chính.

Sức khỏe: Dùng điện thoại trong bóng tối rất hại, cần chú ý.

Giờ tốt trong ngày: 8h – 11h

Con số may mắn: 17, 29

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