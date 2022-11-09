“Hung tin tìm đến” 3 con giáp này vào 18h04 phút tối ngày (12/11/2022) tài chính sa sút, công việc gặp nhiều bất lợi. Tài lộc ảm đạm, mọi kế hoạch điều tan nát.

Bị Tương Hại cục cản trở trong ngày (12/11/2022), người tuổi Ngọ khó hoàn thành các kế hoạch công việc một cách suôn sẻ.

Bị Tương Hại cục cản trở trong ngày (12/11/2022), người tuổi Ngọ khó hoàn thành các kế hoạch công việc một cách suôn sẻ. Bạn khó phát huy được năng lực trong công việc của mình. Đã vậy hầu như Ngọ luôn phải cáng đáng mọi việc một mình, ít nhận được sự giúp đỡ của người khác nên tiến độ khá trì trệ.

Tiền bạc không nhiều nhưng vẫn đủ ăn đủ tiêu. Thay vì ngồi đó than trách bản thân, bạn nên cố gắng tiết kiệm và nghĩ cách kiếm thêm tiền, càng về cuối năm thì bạn càng sử dụng nhiều tới tài chính nên nếu không nỗ lực ngay từ bây giờ thì có lẽ sẽ muộn đấy.

Tình yêu như ý nhờ Hỏa sinh Thổ là tin mừng dành cho bạn. Đối phương luôn rất trân trọng và dành nhiều tình cảm cho bạn, chính vì vậy hãy luôn cố gắng vun vén đề tình yêu được dài lâu nhé. Người độc thân chỉ cần chủ động mở lòng thì cơ hội đón nhận hạnh phúc vẫn luôn đón chờ bạn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 19, 25

Tuổi Mão

Tài vận hôm nay tương đối ảm đạm, tài trí của bản thân không thể tỷ lệ thuận với thu hoạch. Không có lợi tức đầu tư, áp lực kinh tế khá cao. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế không ổn, tài trí của bản thân không thể tỷ lệ thuận với thu hoạch.

Tình duyên: Người khác phái không lý tưởng, khó gặp được người khác phái phù hợp, tình cảm bị động.

Công việc: Cơ hội trong công việc ở mức trung bình, tuy rất cần cù, siêng năng trong sự nghiệp nhưng không được lãnh đạo ghi nhận.

Tài lộc: Tài vận hôm nay tương đối ảm đạm, tài trí của bản thân không thể tỷ lệ thuận với thu hoạch. Không có lợi tức đầu tư, áp lực kinh tế khá cao.

Sức khỏe: Để ý đường huyết của mình, không ăn quá nhiều loại quả ngọt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 11, 26

Tuổi Thìn

Tử vi ngày (12/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn không được thoải mái. Bạn có nhiều công việc phải xử lý và luôn trong trạng thái căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (12/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn không được thoải mái. Bạn có nhiều công việc phải xử lý và luôn trong trạng thái căng thẳng. Một số việc đến giai đoạn nghiệm thu lại nảy sinh vấn đề. Có nhiều việc không hay xảy đến cùng lúc khiến cho con giáp này rất mệt mỏi.

Tài vận: Vận trình tài lộc có trở ngại. Công việc không thuận lợi kéo theo vận trình tài lộc cũng không như ý nguyện. Những khoản thu bị chậm trễ làm lỡ mất nhiều công việc quan trọng nên bản mệnh phải dùng đến cả những khoản tiết kiệm của mình.

Tình cảm: Vận trình tình duyên đi xuống. Con giáp này và người yêu có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến tranh cãi. Bạn không biết nên làm thế nào cho đối phương hiểu được những cố gắng của mình để vun đắp cho mối quan hệ hiện tại. Cả hai chọn cách im lặng khi đối diện với vấn đề nên khiến cho mâu thuẫn càng khó tháo gỡ.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 33, 37

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