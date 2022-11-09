Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Ngọc Hoàng hộ mệnh” trong 2 ngày tới (10-11/11/2022), tài lộc nở rộ. Tình hình công việc có nhiều chuyển biến tích cực.

Được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, tuổi Tị có thể sẽ đạt được vị thế nhất định trong công việc trong 2 ngày tới

Được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, tuổi Tị có thể sẽ đạt được vị thế nhất định trong công việc trong 2 ngày tới (10-11/11/2022). Bạn thể hiện năng lực một cách phù hợp với môi trường và tình huống diễn ra, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều bạn có được là sự đồng lòng, hỗ trợ từ những người xung quanh, đó mới là điều mà bạn mong chờ nhất.

Tình hình tài chính của con giáp này lên xuống khá thất thường trong hôm nay trong rất may mọi việc đều nằm trong tính toán của bạn nên không có gì phải lo lắng. Dù bạn có lỡ tiêu pha quá đà thì cũng sẽ nhanh chóng “gỡ” lại được nhờ một khoản thưởng nóng từ sếp đấy.

Hôm nay còn được dự báo là ngày đào hoa vượng với Tị nhờ ngũ hành tương sinh. Với những con giáp còn độc thân, đây là điều khá tốt bởi bạn sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Nhưng đây lại là một rắc rối không nhỏ với những bạn đã có đôi có cặp khi đào hoa quá vượng có thể trở thành đào hoa sát, bạn nên giữ khoảng cách hợp lý với người khác kẻo nửa kia không vui đâu.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 17h

Con số may mắn: 21, 68

Tuổi Thìn

Tử vi trong 2 ngày tới (10-11/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá ổn, chú ý giải quyết tình cảm cá nhân là đươc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (10-11/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá ổn, chú ý giải quyết tình cảm cá nhân là đươc.

Tình duyên: Những hiểu lầm cần được giải quyết kịp thời. Chiến tranh lạnh là tổn hại lớn nhất cho mối quan hệ, nếu không có cách giao tiếp hiệu quả thì rất có thể cuối cùng sẽ chia tay.

Công việc: Cơ hội trong công việc tốt, có lợi cho việc hợp tác dự án, dự án chính thức, cộng tác với lãnh đạo.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay hanh thông, sẽ có cơ hội tốt, thu được lợi ích từ việc hợp tác dự án, tuy nhiên bạn sẽ gặp áp lực nếu chỉ chăm chăm kiếm tiền.

Sức khỏe: Tránh uống rượu bia quá nhiều, không tốt chút nào.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 22, 34

Tuổi Ngọ

Tử vi trong 2 ngày tới (10-11/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này không có gì đáng lo. Vận trình tài lộc tiến triển khá tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (10-11/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này không có gì đáng lo. Đầu ngày có thể xảy ra chút rắc rối nhưng mọi việc sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Bản mệnh là người có bản lĩnh cộng thêm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nên dù có khó khăn đến mấy cũng không thành vấn đề.

Tài vận: Vận trình tài lộc tiến triển khá tốt. Thông qua các dự án đã ký kết thành công, con giáp này nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ. Với số tiền này bạn có thể chi trả cho những khoản chi tiêu cần thiết và số dư để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ổn định. Bản mệnh rất ít khi nói lời yêu thương với đối phương nhưng luôn biết cách khiến họ hạnh phúc trong những dịp quan trọng. Con giáp này không giỏi ăn nói nên chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động. Đối phương dần thấu hiểu và cảm thấy yêu thương bạn nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 23, 83

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