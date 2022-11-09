Tử vi dự báo 3 con giáp “Tài lộc sung túc” vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022). Tuổi Tý có diện Lục Hợp nâng đỡ, phú quý đến nhà.

Tài vận cũng khá vượng. Hôm nay được coi là ngày thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh, đầu tư, vận may đang đứng về phía bạn sẽ mang tới cho bạn nhiều khoản lợi nhuận bất ngờ.

Tử vi dự báo vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022) người tuổi Tý được cục diện Lục Hợp nâng đỡ nên vận trình nhiều khởi sắc, phú quý theo về nhà. Các dự án, kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ. Công việc dù có gặp khó khăn cũng nhanh chóng được người giúp đỡ nhiệt tình, dìu dắt để thoát khỏi bế tắc.

Tài vận cũng khá vượng. Ngày mai được coi là ngày thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh, đầu tư, vận may đang đứng về phía bạn sẽ mang tới cho bạn nhiều khoản lợi nhuận bất ngờ. Bạn càng năng nổ tham gia nhiều hoạt động liên quan tới ngành nghề sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Cát khí trong ngày cũng giúp đường tình duyên của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng vị trí của đối phương và lấy việc chăm sóc cho nửa kia là niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 58, 66

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá hơn, tình cảm bền chặt, có khả năng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá hơn, tình cảm bền chặt, có khả năng thăng tiến.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay tốt đẹp, người có bạn đời tình cảm càng thêm bền chặt. Người độc thân có vận đào hoa, đến muộn một chút nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội.

Công việc: Vận may nghề nghiệp khá tốt, phỏng vấn có thể nhận được tin vui, có nhiều ý tưởng mới táo bạo hợp tác với mọi người. Một số người có thể được thăng chức và tăng lương.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức khá, chi tiêu có chút liều lĩnh, không nên vay nặng lãi, khả năng cao là không bao giờ trả lại được. Chú ý tài chính cá nhân khi ra ngoài, đề phòng trộm cướp và mất mát.

Sức khỏe: Cẩn thận va chạm, chú ý dao kéo.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 33, 44

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc có khởi sắc. Trải qua nhiều khó khăn và không ngừng nỗ lực, sau cùng bạn cũng được đền đáp xứng đáng với khoản thù lao không nhỏ từ các dự án đã hoàn thành. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022) vận trình công việc khá bình ổn. Con giáp này luôn giữ được trạng thái nghiêm túc khi làm việc nên được mọi người nể trọng. Đặc biệt, trong bất cứ vấn đề nào khi cấp trên giao phó bạn đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc.

Tài vận: Vận trình tài lộc có khởi sắc. Trải qua nhiều khó khăn và không ngừng nỗ lực, sau cùng bạn cũng được đền đáp xứng đáng với khoản thù lao không nhỏ từ các dự án đã hoàn thành. Bản mệnh như được tiếp thêm năng lượng và sẵn sàng tiến về phía trước dù có bất kỳ thử thách nào đang chờ đón.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn và đối phương đã có thể làm hòa với nhau sau bao nhiêu hiểu lầm, mâu thuẫn. Từ biến cố đã qua giúp cả hai thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Những bạn độc thân cũng có cơ hội tìm được người phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 63, 84

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