Dự báo tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) 3 con giáp có “Thần tài đỡ đầu” đường tài lộc tăng cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc chất đóng. Tuổi Thân không phải lo nghĩ.

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 08:42

Vận trình hoan hỷ vào ngày (12/11/2022) là cơ hội vàng để 3 con giáp này chi tiền đầu tư. Vì có thần tài hỗ trợ, đặt đâu trúng đó, thu lợi đầy bao.

Tuổi Thân

Dự báo tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) 3 con giáp có “Thần tài đỡ đầu” đường tài lộc tăng cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc chất đóng. Tuổi Thân không phải lo nghĩ. - Ảnh 1

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân có sự thay đổi vượt bậc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân có sự thay đổi vượt bậc. Con giáp này thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động và sáng tạo nhằm mang đến nhiều giá trị cho doanh nghiệp nê được nhiều người yêu quý.

Tài vận: Vận trình tài lộc nở rộ. Bản mệnh thu hút được nhiều khách hàng tìm đến kèm theo những hợp đồng giá trị cao. Một số bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc và có thể thoải mái chi tiêu cho những sở thích riêng của mình. Đây là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn thời gian qua.

Tình cảm: Vận trình tình duyên may mắn. Ngũ hành tương sinh giúp những cặp đôi yêu nhau luôn giữ được sự nồng nhiệt trong mối quan hệ. Những bạn độc thân cũng có cơ hội tìm được người phù hợp. Bạn nên thoải mái hơn trong những mối quan hệ để cho mình và cả đối phương có cơ hội ở bên nhau.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 15h

Con số may mắn: 80, 94

Tuổi Tỵ

Dự báo tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) 3 con giáp có “Thần tài đỡ đầu” đường tài lộc tăng cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc chất đóng. Tuổi Thân không phải lo nghĩ. - Ảnh 2

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ.

Tình duyên: Tình cảm dễ có hiểu lầm, nên tăng cường giao thiệp, tránh xa hoa lá cỏ cây, không nên tạo cơ hội cho người khác phái, sẽ chỉ phá hoại mối quan hệ tốt đẹp.

Công việc: Điều kiện làm việc khá tốt, đàm phán với khách hàng tỷ lệ thành công cao.

Tài lộc: Không bỏ tiền vào một giỏ, biết cách quản lý tài chính riêng biệt và kiếm được nhiều thu nhập ổn định từ đó.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 17, 59

Tuổi Dậu

Dự báo tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) 3 con giáp có “Thần tài đỡ đầu” đường tài lộc tăng cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc chất đóng. Tuổi Thân không phải lo nghĩ. - Ảnh 3

Có thể nói tuần này là một tuần thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022).

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tuần này là một tuần thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022).

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 18, 36

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Vận trình công việc, tài chính khởi sắc trong ngày (11/11/2022) diễn ra vô cùng suôn sẻ, có nhiều cải tiến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 35 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ