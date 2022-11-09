Dự báo tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) 3 con giáp có “Thần tài đỡ đầu” đường tài lộc tăng cao, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc chất đóng. Tuổi Thân không phải lo nghĩ.

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân có sự thay đổi vượt bậc.

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân có sự thay đổi vượt bậc. Con giáp này thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động và sáng tạo nhằm mang đến nhiều giá trị cho doanh nghiệp nê được nhiều người yêu quý.

Tài vận: Vận trình tài lộc nở rộ. Bản mệnh thu hút được nhiều khách hàng tìm đến kèm theo những hợp đồng giá trị cao. Một số bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc và có thể thoải mái chi tiêu cho những sở thích riêng của mình. Đây là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn thời gian qua.

Tình cảm: Vận trình tình duyên may mắn. Ngũ hành tương sinh giúp những cặp đôi yêu nhau luôn giữ được sự nồng nhiệt trong mối quan hệ. Những bạn độc thân cũng có cơ hội tìm được người phù hợp. Bạn nên thoải mái hơn trong những mối quan hệ để cho mình và cả đối phương có cơ hội ở bên nhau.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 15h

Con số may mắn: 80, 94

Tuổi Tỵ

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá ổn, biết cách khiến bản thân tiến bộ.

Tình duyên: Tình cảm dễ có hiểu lầm, nên tăng cường giao thiệp, tránh xa hoa lá cỏ cây, không nên tạo cơ hội cho người khác phái, sẽ chỉ phá hoại mối quan hệ tốt đẹp.

Công việc: Điều kiện làm việc khá tốt, đàm phán với khách hàng tỷ lệ thành công cao.

Tài lộc: Không bỏ tiền vào một giỏ, biết cách quản lý tài chính riêng biệt và kiếm được nhiều thu nhập ổn định từ đó.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 17, 59

Tuổi Dậu

Có thể nói tuần này là một tuần thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022). Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tuần này là một tuần thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc vào lúc 9h09 phút sáng ngày (12/11/2022).

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 18, 36

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