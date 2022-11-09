Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Mão tiêu xài thoải mái.

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 08:32

Vận trình tử vi cho thấy ngày trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022) 3 con giáp này ôm trọn tài lộc, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Mão 

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Mão tiêu xài thoải mái. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra dễ dàng. Tính cách hòa đồng giúp người tuổi này nhận được thiện cảm từ nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra dễ dàng. Tính cách hòa đồng giúp người tuổi này nhận được thiện cảm từ nhiều người. Chính vì vậy, bản mệnh cũng được rất nhiều người giúp đỡ khi gặp khó khăn trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp may mắn trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022). Do đó, bạn chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc mà có thể tiêu xài thoải mái. Song cũng đừng có phung phí, bởi “miệng ăn nhiều thì núi cũng lở”.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút ngáng trở. Cách thể hiện quan tâm thái quá của bạn khiến người ấy cảm thấy thực sự khó chịu, gò bó. Tuy rằng đây là cách bày tỏ tình cảm của bạn nhưng cũng hãy để cho đối phương có một không gian của riêng mình. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 15h

Con số may mắn: 30, 51

Tuổi Tị

 

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Mão tiêu xài thoải mái. - Ảnh 2

Người tuổi Tị dễ trở thành con giáp phát tài trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022), cho dù bản mệnh làm ở ngành nghề nào đi chăng nữa. 

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tị dễ trở thành con giáp phát tài trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022), cho dù bản mệnh làm ở ngành nghề nào đi chăng nữa.

Với người làm công ăn lương, một phần vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, một phần nhờ có cát tinh chiếu mệnh, ngay từ những ngày đầu tuần, bạn đã có khởi đầu rất tốt. Con giáp này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan, trải dài trong suốt cả tuần này. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối đấy, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn. 

Hãy mạnh dạn tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn từ trước đó. Hơn nữa, xung quanh bạn vốn chẳng bao giờ thiếu người ủng hộ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 22, 61

Tuổi Ngọ 

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc nở rộ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. Tuổi Mão tiêu xài thoải mái. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế tốt lên, sự nghiệp thuận lợi. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới (10-11-12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế tốt lên, sự nghiệp thuận lợi. 

Tình duyên: Đã có đối tượng thì phải biết giữ khoảng cách phù hợp với người khác phái, đừng để nửa kia lo được mất, không có cảm giác an toàn.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, nếu lên kế hoạch trước mọi việc, chỉ cần bỏ ra một nửa công sức là bạn sẽ đạt được thành quả gấp đôi. 

Tài lộc: Nắm bắt cơ hội, liên tục nhận ra cơ hội, thực hiện quyền tự do làm giàu.

Sức khỏe: Tốt hơn, nên dưỡng da đầy đủ, không nên lười biếng.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 12h

Con số may mắn: 20, 70

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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