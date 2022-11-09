“Vận trình lao đao” 3 con giáp trong ngày hôm nay (9/11/2022). Sự nghiệp tài chính trên đà tụt dốc, thiếu thốn trăm đường. Tuổi Sửu có vận tình duyên êm ấm.

Trong ngày hôm nay (9/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Sửu tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này tự tách mình ra khỏi môi trường tập thể, vì không thể hòa hợp với cấp trên và đồng nghiệp. Điều này khiến cho vận trình công việc phần nào ảnh hưởng, còn không mang lại kết quả như mong muốn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Tử vi cho biết, con giáp này có thể kiếm thêm nhiều công việc phụ để nâng cao nguồn thu nhập hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Người độc thân sớm tìm được một nửa yêu thương cho mình nhờ đào hoa vượng trợ vận. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng thêm thắm sắc nhờ sự vun vén của cả hai.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 39, 67

Tuổi Dần

Tử vi trong ngày hôm nay (9/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế sụt giảm, đừng dễ dàng tin lời người khác. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày hôm nay (9/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế sụt giảm, đừng dễ dàng tin lời người khác.

Tình duyên: Hôm nay bạn có thể gặp được người khác phái nhưng bản thân chưa đủ hấp dẫn để có được sự tương tác hiệu quả với người khác phái, nên giao tiếp nhiều hơn.

Công việc: Đừng rời bỏ công việc của mình chỉ vì một việc nhỏ, đặc biệt là nếu bạn bất chấp từ chức. Hãy tự tìm lối thoát cho mình, nếu không sau này kiếm việc làm sẽ rất khổ.

Tài lộc: Làm tốt công việc phân tích đầu tư, đừng chỉ làm theo một cách mù quáng và dẫn đến thâm hụt.

Sức khỏe: Nhớ uống đủ nước mỗi ngày, đừng để khát mới uống.

Giờ tốt trong ngày: 19h – 20h

Con số may mắn: 27, 36

Tuổi Mùi

Ảnh hưởng của Thiên Quan nên con giáp tuổi Mùi cảm thấy khó khăn trong ngày hôm nay (9/11/2022) nhiều mặt của cuộc sống trong ngày này. Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp mang tới những ý tưởng thú vị để làm mới tình cảm đôi lứa. Một chuyến du lịch nghỉ dưỡng bên người yêu thương sẽ giúp bạn hồi phục tinh thần.

Ảnh hưởng của Thiên Quan nên con giáp tuổi Mùi cảm thấy khó khăn trong ngày hôm nay (9/11/2022) nhiều mặt của cuộc sống trong ngày này. Công việc có thể không như mong muốn, chỉ cần giữ được bình tĩnh, sáng suốt, bạn sẽ giải quyết ổn thỏa.

Đừng để những tác động bên ngoài ảnh hưởng tới bạn quá nhiều, chúng sẽ khiến cuộc sống bị xáo trộn không cần thiết. Trước bất cứ thông tin gì cũng phải bình tĩnh xác nhận, chớ vội phản ứng ngay sẽ thường là quyết định sai lầm đấy.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 33, 47

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