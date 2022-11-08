Dự báo 3 con giáp trong ngày (10/11/20220) “Thần Tài vào nhà” làm ăn phát đạt, tiền tài khả khấm, lộc bao quanh. Tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến, tăng lương tăng chức.

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 13:50

Vận trình tài lộc khởi sắc với 3 con giáp này. Tuổi Ngọ thuận lợi đủ đường, quý nhân phù trợ ăn nên làm.

Tuổi Ngọ

Dự báo 3 con giáp trong ngày (10/11/20220) “Thần Tài vào nhà” làm ăn phát đạt, tiền tài khả khấm, lộc bao quanh. Tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến, tăng lương tăng chức. - Ảnh 1

Dự báo tử vi trong ngày (10/11/20220) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi đủ đường. Quý Nhân phù trợ cùng với sự kiên định.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tử vi trong ngày (10/11/20220) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi đủ đường. Quý Nhân phù trợ cùng với sự kiên định, tính quyết đoán trong công việc giúp người tuổi này không bỏ sót cơ hội thăng tiến quan trọng nào trong ngày. Ngoài ra, bản mệnh có thể đạt được thành công ngoài mong đợi, dù không phải nỗ lực quá nhiều. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có biến động theo chiều hướng tích cực. Việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm chi tiêu một cách nghiêm túc nên con giáp này khá dư dả cho những việc phát sinh đột ngột. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Bạn hiện đang cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 44, 74

Tuổi Sửu

Dự báo 3 con giáp trong ngày (10/11/20220) “Thần Tài vào nhà” làm ăn phát đạt, tiền tài khả khấm, lộc bao quanh. Tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến, tăng lương tăng chức. - Ảnh 2

Dự báo tử vi trong ngày (10/11/20220) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt hơn, sự nghiệp có đường thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tử vi trong ngày (10/11/20220) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt hơn, sự nghiệp có đường thăng tiến.

Tình duyên:  Nếu không chia tay, bạn phải sống trong ký ức của quá khứ, phải dũng cảm nhìn về phía trước, biết đâu người phù hợp sẽ đợi bạn ở phía trước.

Công việc: Hiệu quả công việc cao, sự hợp tác ăn ý với đồng nghiệp và lãnh đạo có thể đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Tài lộc: Vận may tài lộc hôm nay thể hiện trong công việc, sự nghiệp sẽ không ngừng phát triển và thăng tiến, lương tăng, tiền gửi ngày càng nhiều.

Sức khỏe: Tốt đẹp, năng lượng tràn đầy.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 24, 56

Tuổi Dần

Dự báo 3 con giáp trong ngày (10/11/20220) “Thần Tài vào nhà” làm ăn phát đạt, tiền tài khả khấm, lộc bao quanh. Tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến, tăng lương tăng chức. - Ảnh 3

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần trong ngày (10/11/20220).

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần trong ngày (10/11/20220). Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 46, 67

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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