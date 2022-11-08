“Thực thần hộ mệnh” 3 con giáp đón lộc trong 2 ngày tới (9-10/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy.

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 10:03

Vận trình đỏ rực của 3 con giáp trong 2 ngày tới (9-10/11/2022). Tuổi Ngọ vẹn cả đôi đường, tiền tình có đủ.

Tuổi Tị

“Thực thần hộ mệnh” 3 con giáp đón lộc trong 2 ngày tới (9-10/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. - Ảnh 1

Thực Thần chiếu mệnh trong 2 ngày tới (9-10/11/2022), người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần chiếu mệnh trong 2 ngày tới (9-10/11/2022), người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong thời điểm này. Bạn ngày càng xác lập được vị thế và danh tiếng của mình, khiến nhiều người nghe danh chủ động đến kí kết hợp đồng.

Người trẻ tuổi có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư để sử dụng tiền hợp lý, khiến tiền đẻ ra tiền. Nếu có gì chưa rõ, bạn hãy hỏi những người giàu kinh nghiệm xung quanh, như vậy sẽ tránh được những sai sót gây hao tài.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 20h

Con số may mắn: 37, 94

Tuổi Ngọ

“Thực thần hộ mệnh” 3 con giáp đón lộc trong 2 ngày tới (9-10/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. - Ảnh 2

Vận tài chính hôm nay rất thịnh vượng, muốn kiếm tiền phải đi đường quang, có như vậy mới đảm bảo an toàn. Thu nhập bán thời gian vẫn tương đối cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Dù có nhiều người có ấn tượng tốt với bạn, thậm chí còn phát động theo đuổi nhưng bạn cũng đừng quá nôn nóng, nhất định phải chọn cho mình một đối tượng phù hợp.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp tương đối tốt, nếu có cơ hội sẽ tham gia một số khóa đào tạo, nâng cao chất lượng nơi làm việc, sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay rất thịnh vượng, muốn kiếm tiền phải đi đường quang, có như vậy mới đảm bảo an toàn. Thu nhập bán thời gian vẫn tương đối cao.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 17h

Con số may mắn: 57, 78

Tuổi Mùi

“Thực thần hộ mệnh” 3 con giáp đón lộc trong 2 ngày tới (9-10/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. - Ảnh 3

Vận trình trong 2 ngày tới (9-10/11/2022) công việc dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của Cát tinh. Con giáp này làm việc gì cũng được suôn sẻ đến không ngờ

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong 2 ngày tới (9-10/11/2022) công việc dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của Cát tinh. Con giáp này làm việc gì cũng được suôn sẻ đến không ngờ. Có được thành quả như vậy là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân, sự hậu thuẫn từ những đồng nghiệp và một chút may mắn.

Tài vận: Vận trình tài lộc đầy đủ. Con giáp này đủ thông minh để biết rằng mình nên làm gì để thu hút nhiều khách hàng tìm đến. Theo đó, công việc không ngừng phát triển và mang về nhiều khoản thu nhập nên không cần quá lo lắng về chi tiêu.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bất hòa. Kiếp Tài tọa mạng nên bạn xảy ra xung đột với gia đình, người yêu. Bạn có những dự tính riêng và muốn tự mình thực hiện. Do đó, khi người thân đưa ra lời khuyên bạn đã chọn cách phớt lờ nên dẫn đến mâu thuẫn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 4, 89

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

“Hung cát đan xen” 3 con giáp gặp nhiều tin dữ trong ngày mai (9/11/2022). Tuổi Sửu đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng tài chính lại eo hẹp, không mấy dư dả.

“Hung cát đan xen” 3 con giáp gặp nhiều tin dữ trong ngày mai (9/11/2022). Tuổi Sửu đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng tài chính lại eo hẹp, không mấy dư dả.

Vận trình đầy bất ổn của 3 con giáp này trong ngày (9/11/2022). Cẩn thận đề phòng mọi việc, đừng vội tin tưởng ai, có kẻ tiểu nhân đang rình rập.

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