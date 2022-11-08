“Hung cát đan xen” 3 con giáp gặp nhiều tin dữ trong ngày mai (9/11/2022). Tuổi Sửu đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng tài chính lại eo hẹp, không mấy dư dả.

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 09:48

Vận trình đầy bất ổn của 3 con giáp này trong ngày (9/11/2022). Cẩn thận đề phòng mọi việc, đừng vội tin tưởng ai, có kẻ tiểu nhân đang rình rập.

Tuổi Mão

 

“Hung cát đan xen” 3 con giáp gặp nhiều tin dữ trong ngày mai (9/11/2022). Tuổi Sửu đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng tài chính lại eo hẹp, không mấy dư dả. - Ảnh 1

Tủ vi dự đoán ngày (9/11/2022) ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận, bởi xung quanh bạn có không ít kẻ tiểu nhân

Ảnh minh họa: Internet

 

Tủ vi dự đoán ngày (9/11/2022) dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận, bởi xung quanh bạn có không ít kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe tìm cơ hội để hãm hại bạn, khiến bạn liên tiếp gặp phải sự cố.

Dù đang làm công việc hay giữ vị trí gì đi nữa, bản mệnh cũng không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình. Đừng vội nghe theo ý kiến của người khác, bạn cần giữ chính kiến của mình.

May mắn Thủy sinh Mộc cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng của bạn. Hãy trao đổi với người ấy những điều bạn còn chưa rõ, chắc hẳn đối phương sẽ đưa ra cho bạn những gợi ý, những hướng đi đáng tin cậy đấy.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn: 32, 59

Tuổi Tý

“Hung cát đan xen” 3 con giáp gặp nhiều tin dữ trong ngày mai (9/11/2022). Tuổi Sửu đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng tài chính lại eo hẹp, không mấy dư dả. - Ảnh 2

Tài lộc không được như ý, bạn phải biết kiềm chế sự nóng vội của mình trong việc chi tiêu, nên tiết kiệm tiền, cẩn thận chuyện tiền bạc khi ra ngoài, nếu không rất dễ bị hao tài tốn của.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Có chút không vui, giữa bạn và người yêu vẫn có chút hiểu lầm, nếu không giải quyết ổn thỏa thì cả hai khó có thể tiếp tục mà sẽ đường ai nấy đi.

Sự nghiệp: Làm việc gì cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng hình như đơn giản là thuận lợi, sẽ rất phiền phức.

Tài lộc: Hôm nay không được như ý, bạn phải biết kiềm chế sự nóng vội của mình trong việc chi tiêu, nên tiết kiệm tiền, cẩn thận chuyện tiền bạc khi ra ngoài, nếu không rất dễ bị hao tài tốn của.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 37, 47

Tuổi Sửu

“Hung cát đan xen” 3 con giáp gặp nhiều tin dữ trong ngày mai (9/11/2022). Tuổi Sửu đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng tài chính lại eo hẹp, không mấy dư dả. - Ảnh 3

 Bản mệnh đang chi tiêu khá nhiều gây hao hụt về tài chính. Nếu kéo dài tình trạng hiện tại, con giáp này có thể lâm vào cảnh nợ nần.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày (9/11/2022) sự nghiệp của tuổi Sửu không mấy tích cực. Con giáp này được Cát Tinh nâng đỡ nên gặp khó khăn đều có thể vượt qua. Bạn còn có cơ hội thể hiện tài năng của mình thông qua dự án đang đảm nhận và được nhiều người quý trọng.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Bản mệnh đang chi tiêu khá nhiều gây hao hụt về tài chính. Nếu kéo dài tình trạng hiện tại, con giáp này có thể lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bạn nên kiểm soát các khoản tiêu dùng hàng ngày và tìm thêm công việc tay trái để gia tăng thu nhập.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có biến chuyển tích cực. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Với những cặp đôi đang yêu nhau, sau nhiều ngày giận hờn thì đã trở lại vui vẻ như trước vì cả hai chọn cách chia sẻ thành thật thay vì che giấu cảm xúc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 18h

Con số may mắn: 12, 49

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

“Thần tài trao tay” 3 con giáp vào đúng 16h06 ngày (9/11/2922) ra đường gặp ngay quý nhân, tài chính nhân đôi.

“Thần tài trao tay” 3 con giáp vào đúng 16h06 ngày (9/11/2922) ra đường gặp ngay quý nhân, tài chính nhân đôi.

Công việc, tiền tài của 3 con giáp này trong ngày (9/11/2022) cứ thế phất lên. Sự nghiệp được nâng đỡ từ nhiều phí, lương thưởng gấp đôi.

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