“Thần tài trao tay” 3 con giáp vào đúng 16h06 ngày (9/11/2922) ra đường gặp ngay quý nhân, tài chính nhân đôi.

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trong công việc vào ngày (9/11/2922). Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ.

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trong công việc vào ngày (9/11/2922). Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bạn hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh giữ được chữ tín nên khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn triển vọng. Cũng vì những cơ hội làm ăn đến tới tấp nên bạn nhanh chóng thu về một khoản tiền lời lãi khả quan.

Tiếc rằng Thổ khắc Thủy lại cho thấy bạn đang hành xử quá ích kỷ trong chuyện tình cảm. Đừng cho rằng người ấy chiều chuộng, nhường nhịn mình thì mình làm gì cũng được. Hãy chú ý hơn trong cách hành xử, tránh khiến đối phương tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 19h

Con số may mắn: 12, 26

Tuổi Dần

Tài lộc vào ngày (9/11/2922) khởi sắc, có sở thích tiêu tiền nên khá căng thẳng, phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, đừng tùy tiện cho người khác vay tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Thực sự tin tưởng mình có thể gặp được người phù hợp nên không vội vàng, cứ độc thân, từ từ tìm được mối quan hệ tốt đẹp.

Sự nghiệp: Khối lượng công việc tương đối lớn, có lúc phải tăng ca nhưng cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi.

Tài lộc: Tài lộc khởi sắc, có sở thích tiêu tiền nên khá căng thẳng, phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, đừng tùy tiện cho người khác vay tiền.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 12, 35

Tuổi Mão

Tử vi ngày (9/11/2922) dự báo vận trình công việc của tuổi Mão hanh thông. Bạn giữ thái độ hòa nhã và vui vẻ với đồng nghiệp nên khi đi làm rất thoải mái. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (9/11/2922) dự báo vận trình công việc của tuổi Mão hanh thông. Bạn giữ thái độ hòa nhã và vui vẻ với đồng nghiệp nên khi đi làm rất thoải mái. Điều này tạo cho bạn thêm động lực để vượt qua những khó khăn tại nơi làm việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc đặc biệt phát đạt. Con giáp này có nhiều nguồn thu mới nên khi chi tiêu cũng không cần quá đắng đo..

Tình cảm: Vận trình tình duyên đào hoa. Bạn được nhiều người để ý và theo đuổi. Tuy nhiên, không ai trong những người này khiến cho bản mệnh cảm thấy rung động. Bản mệnh hãy chờ đợi thêm thời gian ngắn nữa thôi vì người thật sự phù hợp sẽ xuất hiện.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 13, 36

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.