“Vạn sự hanh thông” 3 con giáp tràn gặp may mắn vào 8h46 phút sáng ngày (9/11/2022). Tam Hội giúp đỡ không phải lo lắng về tài chính, tiền bạc cứ thế ùa vào túi.

Tử vi trong ngày (9/11/2022 ) , Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi không phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay.

Tử vi trong ngày (9/11/2022 ) , Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi không phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay. Bên cạnh bạn có sự xuất hiện của quý nhân, đối phương luôn kịp thời đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Chuyện làm ăn cũng tiến triển cực kì suôn sẻ trong ngày hôm nay. Bạn niềm nở, chân thành nên dễ dàng chinh phục cảm tình của khách hàng, khiến ai cũng muốn quay trở lại lần sau. Số lượng khách hàng trung thành của bạn ngày một tăng lên. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 17h

Con số may mắn: 7, 47

Tuổi Mão

Bạn sẽ có vận thế tương đối tốt trong sự nghiệp, giao dịch với khách hàng dễ dàng, hiểu được đối họ sự muốn gì và đáp ứng, từ đó có được lòng tin của khách hàng. Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp, mối quan hệ giữa hai người sẽ trải qua một thử thách lớn, nếu không vượt qua được thì có khả năng chia tay.

Sự nghiệp: Bạn sẽ có vận thế tương đối tốt trong sự nghiệp, giao dịch với khách hàng dễ dàng, hiểu được đối họ sự muốn gì và đáp ứng, từ đó có được lòng tin của khách hàng.

Tài lộc: Bạn phải cẩn thận khi tìm việc làm thêm bên ngoài, có kẻ nhân danh công việc lừa gạt người khác, lừa tiền bạc bằng nhiều cách khác nhau.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 20h

Con số may mắn: 35, 57

Tuổi Tý

Tử vi trong ngày (9/11/2022), của tuổi Tý gặp nhiều may mắn do Thiên Ấn phát lộc. Sự nghiệp đnag trên đà phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (9/11/2022), của tuổi Tý gặp nhiều may mắn do Thiên Ấn phát lộc. Sự nghiệp đnag trên đà phát triển, áp lực cũng sẽ tăng lên nhưng bạn luôn có cách giải quyết êm đẹp nên không có gì đáng lo.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Bản mệnh nhận được tin vui về tiền bạc. Với thu nhập mới bạn có thể chi trả cho những nhu cầu cần thiết và đầu tư cho việc học tập để nâng cao chuyên môn. Bạn cũng có thể dùng tiền để đầu tư sinh lời đều có kết quả tích cực.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trầm lắng. Bản mệnh thiếu sự chủ động trong chuyện tình cảm nên đã nhiều lần đánh mất cơ hội. Với mối quan hệ hiện tại bạn nên mạnh dạn hơn nếu không muốn lặp lại tình huống như trước đây.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 15, 50

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