Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 08:16

Vận trình công việc, tài chính khởi sắc trong ngày (11/11/2022) diễn ra vô cùng suôn sẻ, có nhiều cải tiến bất ngờ.

Tuổi Mùi 

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số. - Ảnh 1

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày (11/11/2022) diễn ra không suôn sẻ. Vận trình tài lộc trên đà khởi sắc. 

Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày (11/11/2022) diễn ra không suôn sẻ. Tính cách chủ quan khiến người tuổi này đưa ra quyết định một cách nóng vội, hấp tấp. Hơn thế, mối quan hệ với đồng nghiệp không tốt vô tình làm hạn chế sự phát huy năng lực của bản mệnh trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà khởi sắc. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền bằng chính khả năng của mình nhờ việc phát triển những sở thích thành nghề tay trái. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Việc đặt cái tôi cá nhân quá cao và đòi hỏi đối phương phải làm đúng theo ý mình khiến mối quan hệ giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 83, 98

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số. - Ảnh 2

Tử vi ngày (11/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu trở nên tự giác hơn, sự nghiệp suôn sẻ. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (11/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu trở nên tự giác hơn, sự nghiệp suôn sẻ. 

Tình duyên: Người độc thân có vận đào hoa, có thêm cơ hội gặp gỡ người khác phái nhưng nhân duyên thực sự chưa xuất hiện.

Công việc: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, luôn biết mình muốn gì, có chí hướng cao ở nơi làm việc nên có thể làm việc tự giác, không cần người khác giám sát.

Tài lộc: Vận may về tiền bạc tương đối tốt, và hầu hết họ có thể cải thiện thu nhập của mình thông qua việc lập kế hoạch, nhưng nếu muốn có nhiều tiền hơn, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn.

Sức khỏe: Phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh hơn. 

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 29, 67

Tuổi Tý

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số. - Ảnh 3

Người tuổi Tý là con giáp sự nghiệp thuận lợi ngày (11/11/2022). Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý là con giáp sự nghiệp thuận lợi ngày (11/11/2022). Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp, đồng thời nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi.

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng của mình. Bạn đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 16, 38

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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