Tử vi dự báo 3 con giáp vào ngày (10/11/2022) “Trong nhà có Thần Tài” làm ăn phát đạt, tiền tài khả khấm, vạn phúc vô biên, lộc lá bao quanh.

Tử vi của tuổi Hợi dự báo vận trình ngày (10/11/2022) công việc tốt đẹp. Cục diện Tam Hợp giúp mọi việc diễn ra hanh thông đúng kế hoạch.

Tử vi của tuổi Hợi dự báo vận trình ngày (10/11/2022) công việc tốt đẹp. Cục diện Tam Hợp giúp mọi việc diễn ra hanh thông đúng kế hoạch. Con giáp này còn giữ được thái độ hòa nhã với đồng nghiệp nên khi có vấn đề phát sinh họ đều đồng hành cùng bạn giải quyết.

Tài vận: Vận trình tài lộc tấn tới. Khách hàng tự tìm đến nhờ uy tín, chất lượng sản phẩm mà bạn đã tạo dựng bấy lâu, tiền bạc cùng từ đó mà không ngừng về túi. Con giáp này không cần quá lo lắng về tài chính như thời gian trước.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có xích mích. Dưới tác động của Ngũ hành xung khắc khiến cho bản mệnh và đối phương xảy ra tranh cãi và giận nhau một thời gian. Thế nhưng cả hai sẽ nhanh chóng làm lành khi thật chia sẻ thẳng thắn với nhau về quan điểm của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 22, 45

Tuổi Tý

Công việc thuận lợi, thu nhập tăng thêm tuy nhiên tiêu tiền cũng hoang phí. Tử vi ngày (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, chú ý đến cách đối nhân xử thế. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế bình thường, chú ý đến cách đối nhân xử thế.

Tình duyên: Đừng gây chiến khi nóng giận, nên bình tĩnh nói chuyện với người yêu, chiến tranh lạnh sẽ chỉ khiến mối quan hệ thêm xa cách mà thôi.

Công việc: Nên học cách đọc cảm xúc của người khác, hiểu rõ lời ăn tiếng nói của người lãnh đạo, nắm bắt được tâm tư của người lãnh đạo thì mới thuận lợi được.

Tài lộc: Công việc thuận lợi, thu nhập tăng thêm tuy nhiên tiêu tiền cũng hoang phí.

Sức khỏe: Nên hạn chế các loại đồ uống có cồn, có ga.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 22, 37

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong ngày (10/11/2022), cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong ngày (10/11/2022), cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì mình đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy cho bản thân những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Trong tuần, đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 66, 88

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