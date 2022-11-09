“Thần tài trao hỷ” 3 con giáp ôm trọn tài lộc kể từ 17h17 phút chiều ngày (12/11/2022). Vàng bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt. Tuổi Hợi tiền bạc ngập tràn, tình duyên êm ấm.

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 08:45

Tiền bạc không lo thiếu, sự nghiệp ăn nên làm ra cộng thêm bản lĩnh vốn có 3 con giáp làm ăn phát đạt, tài chính dư dả. Tiền thưởng gấp bội.

Tuổi Hợi

“Thần tài trao hỷ” 3 con giáp ôm trọn tài lộc kể từ 17h17 phút chiều ngày (12/11/2022). Vàng bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt. Tuổi Hợi tiền bạc ngập tràn, tình duyên êm ấm. - Ảnh 1

Dự đoán vận trình ngày (12/11/2022) sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Quý Nhân nâng đỡ tận tình nên người tuổi này dù làm việc gì cũng đều gặp may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán vận trình ngày (12/11/2022) sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Quý Nhân nâng đỡ tận tình nên người tuổi này dù làm việc gì cũng đều gặp may mắn. Thành tích đạt được vượt ngoài mong đợi giúp bản mệnh nhận được nhiều sự tín nhiệm từ cấp trên. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có bước tiến đáng kể. Nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau giúp cho con giáp này có được cuộc sống đáng mơ ước. Tuy nhiên, tuổi này cũng đừng tiêu xài hoang phí nếu không muốn bị “cháy túi”.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều tin vui. Người độc thân không còn cô đơn, lẻ bóng như trước nhờ đào hoa vượng. Người lập gia đình hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại. 

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Con số may mắn: 57, 94

Tuổi Tý

“Thần tài trao hỷ” 3 con giáp ôm trọn tài lộc kể từ 17h17 phút chiều ngày (12/11/2022). Vàng bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt. Tuổi Hợi tiền bạc ngập tràn, tình duyên êm ấm. - Ảnh 2

Tử vi vui vào ngày (12/11/2022)của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế rất tốt, làm gì cũng thuận. Ngôi sao may mắn chiếu rọi, điềm lành may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui vào ngày (12/11/2022)của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế rất tốt, làm gì cũng thuận. 

Tình duyên: Vẫn có tin vui trong chuyện tình cảm, không nên giấu giếm suy nghĩ khi thích ai đó, những lời thổ lộ táo bạo có thể củng cố số mệnh của bạn.

Công việc: Mục tiêu rõ ràng, ắt có ngày ắt có ngày thắng lợi, dù trong hoàn cảnh nào cũng chốt được phương hướng mà không mất tự tin, để kế hoạch tiến hành thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến mức cao hơn.

Tài lộc: Ngôi sao may mắn chiếu rọi, điềm lành may mắn, quý nhân phù trợ, phúc khí bạn bấy lâu chờ đợi cũng theo đó tăng cao.

Sức khỏe: Khá ổn, không có vấn đề gì. 

Giờ tốt trong ngày: 12h - 17h

Con số may mắn: 29, 34

Tuổi Thìn

“Thần tài trao hỷ” 3 con giáp ôm trọn tài lộc kể từ 17h17 phút chiều ngày (12/11/2022). Vàng bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến, phát đạt. Tuổi Hợi tiền bạc ngập tràn, tình duyên êm ấm. - Ảnh 3

Người tuổi Thìn chẳng lo gặp phải khó khăn trong công việc vào ngày (12/11/2022). Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn chẳng lo gặp phải khó khăn trong công việc vào ngày (12/11/2022). Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

May mắn hơn, nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng mạng lưới làm ăn của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 32, 79

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Tử vi dự báo vào lúc 10h51 phút sáng ngày (11/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tiền tài đổ về, 99% đầu tư thắng lớn, mua số trúng số.

Vận trình công việc, tài chính khởi sắc trong ngày (11/11/2022) diễn ra vô cùng suôn sẻ, có nhiều cải tiến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 24 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài