Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Dần đề phòng tiểu nhân.

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 16:41

Vận trình ngày (11/11/2022) là ngày “Thần tài gõ cửa” 3 con giáp này, công việc tài chính bỏng nhiên có nhiều nguồn lợi bất ngờ.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Dần đề phòng tiểu nhân. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022), tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022), tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy của Sửu ngày càng đầy thêm, bạn cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình

Về phương diện công việc, ngày này bản mệnh có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bạn đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn. 

Dù là ngày Thổ khí vượng nhưng nhờ việc luôn chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe của Sửu khá tốt, không gặp phải vấn đề gì cả. Tuy vậy, bạn vẫn nên lưu tâm tới phương diện này hơn, chú trọng vào những bữa ăn, tập luyện đầy đủ, khoa học thì mới duy trì được thể trạng khỏe mạnh lâu dài được.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 12h

Con số may mắn: 16, 33

Tuổi Dần 

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Dần đề phòng tiểu nhân. - Ảnh 2

Tài lộc hôm nay phản ánh trong công việc kinh doanh bên lề, khởi đầu có tin may mắn nhưng nếu bất cẩn rất dễ bị người khác giật mất, nên cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chú ý bảo mật thông tin, đừng bất cẩn. 

Tình duyên: Phải biết chủ động theo đuổi khi gặp được người ưng ý, tìm thời điểm khác để thể hiện mình. Nếu có đối tác, tốt nhất nên cho nhau không gian, tránh nhạy cảm và nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm.

Công việc: Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng, sự nghiệp suôn sẻ nhưng đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại, cố gắng duy trì nhịp độ công việc, kẻo bị gián đoạn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay phản ánh trong công việc kinh doanh bên lề, khởi đầu có tin may mắn nhưng nếu bất cẩn rất dễ bị người khác giật mất, nên cẩn thận.

Sức khỏe: Thể dục mỗi ngày, rất tốt cho cơ thể. 

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 13, 93

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022), 3 con giáp có “Quý nhân vào nhà” tài lộc thăng hoa. Tuổi Dần đề phòng tiểu nhân. - Ảnh 3

ử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ hanh thông. Vận trình tài lộc dồi dào. Bản mệnh tìm được nhiều mối quan hệ làm ăn mới nên tài chính khấm khá.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào lúc 8h08 phút sáng ngày (11/11/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ hanh thông. Cục diện Tam hợp giúp cho con giáp này làm việc gì cũng rất nhẹ nhàng và thuận lợi. Thế nhưng, ngoài sự may mắn thì những thành quả mà bạn đạt được còn có sự hỗ trợ của đồng nghiệp.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Bản mệnh tìm được nhiều mối quan hệ làm ăn mới nên tài chính khấm khá. Thời gian tới con giáp này có thể ký kết những hợp đồng giá trị lớn giúp bạn không cần lo về tiền bạc như thời gian trước.

Tình cảm: Vận trình tình duyên xảy ra tranh cãi. Con giáp này thiếu sự tinh tế, nhẹ nhàng khi ứng xử với người yêu nên khiến họ nhiều lầm cảm thấy buồn lòng. Nếu bản mệnh không chịu thay đổi sẽ khiến đối phương chọn cách rời đi.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 15h

Con số may mắn: 53, 77

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự báo 3 con giáp “Tài lộc sung túc” vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022). Tuổi Tý có diện Lục Hợp nâng đỡ, phú quý đến nhà.

Tử vi dự báo 3 con giáp “Tài lộc sung túc” vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022). Tuổi Tý có diện Lục Hợp nâng đỡ, phú quý đến nhà.

Vận trình khởi sắc đỏ rực của 3 con giáp này trong ngày mai (10/11/2022) đón nhận nhiều tin vui, tiền bạc rủng rỉnh.

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