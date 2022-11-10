Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn.

Chính Quan xuất hiện, người tuổi Thân có vận may ghé thăm trong ngày (13/11/2022). Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình

Chính Quan xuất hiện, người tuổi Thân có vận may ghé thăm trong ngày (13/11/2022). Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bạn đang thể hiện, điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân của bản mệnh trong tương lai.

Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có, bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này. Vì sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tài lộc cũng từ đó dồi dào hơn. Bạn nhận được nhiều khoản tiền nhờ sự năng nổ và nỗ lực của mình. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng không có nhu cầu chi tiêu nên không phải lo lắng chuyện tài chính.

Thổ sinh Kim sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người độc thân sớm có được tình yêu cho mình. Song cũng vì có quá nhiều lựa chọn nên bạn không biết phải quyết định ra sao, hãy cố bình tâm lại để biết trái tim mình thực sự muốn gì và đang hướng về ai.

Giờ tốt trong ngày: 9h – 16h

Con số may mắn: 36, 59

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo ngày (13/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này không có gì đáng lo. Đầu ngày có thể xảy ra chút rắc rối nhưng mọi việc sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (13/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này không có gì đáng lo. Đầu ngày có thể xảy ra chút rắc rối nhưng mọi việc sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Bản mệnh là người có bản lĩnh cộng thêm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nên dù có khó khăn đến mấy cũng không thành vấn đề.

Tài vận: Vận trình tài lộc có chút tiến triển. Thông qua các dự án đã ký kết thành công, con giáp này nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ. Với số tiền này bạn có thể chi trả cho những khoản chi tiêu cần thiết và số dư để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ổn định. Bản mệnh rất ít khi nói lời yêu thương với đối phương nhưng luôn biết cách khiến họ hạnh phúc trong những dịp quan trọng. Con giáp này không giỏi ăn nói nên chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động. Đối phương dần thấu hiểu và cảm thấy yêu thương bạn nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 12h – 17h

Con số may mắn: 48, 83

Tuổi Hợi

Tràn đầy năng lượng, chịu được công việc cường độ cao, giúp đỡ nhiều cho đồng nghiệp xung quanh nên được mọi người ưu ái và tin tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi kiếm được tiền nhưng cũng đừng tiêu xài hoang phí.

Tình duyên: Người độc thân không gặp được người ưng ý, người đang yêu nên chú ý lời ăn tiếng nói kẻo xảy ra tranh cãi, tranh chấp, nóng giận.

Công việc: Tràn đầy năng lượng, chịu được công việc cường độ cao, giúp đỡ nhiều cho đồng nghiệp xung quanh nên được mọi người ưu ái và tin tưởng.

Tài lộc: Tài chính ổn định hơn nhưng nhìn chung, hãy hạn chế tiêu dùng và đừng tiêu xài hoang phí.

Sức khỏe: Nên ăn nhiều rau xanh hơn, đừng phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 20h

Con số may mắn: 38, 79

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