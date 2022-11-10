Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn.

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 09:30

Vận trình cho thấy 3 con giáp này không cần lo lắng quá nhiều trong ngày (13/11/2022) trở về sau tiền bạc rủng rỉnh, công việc suôn sẻ.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn. - Ảnh 1

Chính Quan xuất hiện, người tuổi Thân có vận may ghé thăm trong ngày (13/11/2022). Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan xuất hiện, người tuổi Thân có vận may ghé thăm trong ngày (13/11/2022). Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bạn đang thể hiện, điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân của bản mệnh trong tương lai.

Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có, bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này. Vì sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tài lộc cũng từ đó dồi dào hơn. Bạn nhận được nhiều khoản tiền nhờ sự năng nổ và nỗ lực của mình. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng không có nhu cầu chi tiêu nên không phải lo lắng chuyện tài chính.

Thổ sinh Kim sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người độc thân sớm có được tình yêu cho mình. Song cũng vì có quá nhiều lựa chọn nên bạn không biết phải quyết định ra sao, hãy cố bình tâm lại để biết trái tim mình thực sự muốn gì và đang hướng về ai.

Giờ tốt trong ngày: 9h – 16h

Con số may mắn: 36, 59

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn. - Ảnh 2

Tử vi dự báo ngày (13/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này không có gì đáng lo. Đầu ngày có thể xảy ra chút rắc rối nhưng mọi việc sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (13/11/2022) cho thấy vận trình công việc của con giáp này không có gì đáng lo. Đầu ngày có thể xảy ra chút rắc rối nhưng mọi việc sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Bản mệnh là người có bản lĩnh cộng thêm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nên dù có khó khăn đến mấy cũng không thành vấn đề.

Tài vận: Vận trình tài lộc có chút tiến triển. Thông qua các dự án đã ký kết thành công, con giáp này nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ. Với số tiền này bạn có thể chi trả cho những khoản chi tiêu cần thiết và số dư để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ổn định. Bản mệnh rất ít khi nói lời yêu thương với đối phương nhưng luôn biết cách khiến họ hạnh phúc trong những dịp quan trọng. Con giáp này không giỏi ăn nói nên chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động. Đối phương dần thấu hiểu và cảm thấy yêu thương bạn nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 12h – 17h

Con số may mắn: 48, 83

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn. - Ảnh 3

Tràn đầy năng lượng, chịu được công việc cường độ cao, giúp đỡ nhiều cho đồng nghiệp xung quanh nên được mọi người ưu ái và tin tưởng. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi kiếm được tiền nhưng cũng đừng tiêu xài hoang phí.

Tình duyên: Người độc thân không gặp được người ưng ý, người đang yêu nên chú ý lời ăn tiếng nói kẻo xảy ra tranh cãi, tranh chấp, nóng giận.

Công việc: Tràn đầy năng lượng, chịu được công việc cường độ cao, giúp đỡ nhiều cho đồng nghiệp xung quanh nên được mọi người ưu ái và tin tưởng. 

Tài lộc: Tài chính ổn định hơn nhưng nhìn chung, hãy hạn chế tiêu dùng và đừng tiêu xài hoang phí.

Sức khỏe: Nên ăn nhiều rau xanh hơn, đừng phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 20h

Con số may mắn: 38, 79

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 55 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy