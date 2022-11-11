Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thực thần hộ mệnh” sẽ đón lộc trong 2 ngày tới (12-13/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy.

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 10:00

Vận trình đỏ rực của 3 con giáp trong 2 ngày tới (9-10/11/2022). Tuổi Dần có Chính Tài ở bên, tài lộc rộng mở.

Tuổi Dần  

Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thực thần hộ mệnh” sẽ đón lộc trong 2 ngày tới (12-13/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. - Ảnh 1

Người tuổi Dần trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) sẽ có Chính Tài ở bên, đường tài lộc càng ngày càng hanh thông rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) sẽ có Chính Tài ở bên, đường tài lộc càng ngày càng hanh thông rộng mở. Con giáp này biết cách tận dụng những thế mạnh của mình để thu tiền bạc về tay, chẳng lo túng thiếu.

Tuy nhiên, bạn mải mê kiếm tiền và có thể sẽ lơ đãng trong chuyện tình cảm. Thổ Mộc bất dung, người ấy không hiểu được tại sao bạn lại có thể quên những ngày kỷ niệm quan trọng mà bình thường chẳng thể nào quên.

Người độc thân cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ của mình. Đừng nghĩ rằng người ta tốt với mình là thật lòng yêu thương, bạn nên xem xét rộng hơn trong nhiều tình huống để tránh sai lầm.

Giờ tốt trong ngày: 12h – 17h

Con số may mắn: 31, 46

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thực thần hộ mệnh” sẽ đón lộc trong 2 ngày tới (12-13/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. - Ảnh 2

Tử vi vui trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đang rất phát triển trong mọi mặc, công việc thăng tiến, tiền bạc khấm khá.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đang rất phát triển trong mọi mặc, công việc thăng tiến, tiền bạc khấm khá.

Tình duyên: Đào hoa vượng, người độc thân có nhiều cơ hội, nên nắm bắt thời cơ tốt để thoát khỏi cảnh độc thân, người đã kết hôn thì lãng mạn, chu đáo, tình cảm vợ chồng càng thêm ngọt ngào, yêu thương.

Công việc: Công việc thuận buồm xuôi gió, bất ngờ sẽ do chính bạn tạo ra, nhưng bạn cũng dễ tự cao, hãy nhớ rằng khiêm tốn sẽ tránh được nhiều kẻ thù. 

Tài lộc: Của cải dư dả, thần tài chiếu cố, thu hút tiền tài.

Sức khỏe: Có chút hư hao, chú ý giữ ấm cổ họng.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 10h

Con số may mắn: 16, 34

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thực thần hộ mệnh” sẽ đón lộc trong 2 ngày tới (12-13/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy. - Ảnh 3

Vận trình tài lộc tiến triển khả quan. Trong 2 ngày tới (12-13/11/2022), con giáp này quyết định để dành tiền cho những dự định lớn lao hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có  suôn sẻ. Dự đoán sự nghiệp của người tuổi này điều diễn ra như ý muốn. Tuy nhiên để có được vinh quang trên con đường công danh, bản mệnh sẽ phải trải qua không ít chông gai, trắc trở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển khả quan. Trong 2 ngày tới (12-13/11/2022), con giáp này quyết định để dành tiền cho những dự định lớn lao hơn trong tương lai, đồng thời những khoản chi tiêu hiện tại thì khá tiết kiệm. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện phiền muộn. Việc không lắng nghe và quan tâm nhau khi nảy sinh mâu thuẫn luôn là nguyên nhân khiến cho mọi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm.  

Giờ tốt trong ngày: 10h – 15h

Con số may mắn: 33, 44

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn.

Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn.

Vận trình cho thấy 3 con giáp này không cần lo lắng quá nhiều trong ngày (13/11/2022) trở về sau tiền bạc rủng rỉnh, công việc suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 55 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy