Tử vi dự báo 3 con giáp được “Thực thần hộ mệnh” sẽ đón lộc trong 2 ngày tới (12-13/11/2022). Cát tinh nâng đỡ, tiền bạc khấm khá, sự nghiệp trôi chảy.

Người tuổi Dần trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) sẽ có Chính Tài ở bên, đường tài lộc càng ngày càng hanh thông rộng mở.

Người tuổi Dần trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) sẽ có Chính Tài ở bên, đường tài lộc càng ngày càng hanh thông rộng mở. Con giáp này biết cách tận dụng những thế mạnh của mình để thu tiền bạc về tay, chẳng lo túng thiếu.

Tuy nhiên, bạn mải mê kiếm tiền và có thể sẽ lơ đãng trong chuyện tình cảm. Thổ Mộc bất dung, người ấy không hiểu được tại sao bạn lại có thể quên những ngày kỷ niệm quan trọng mà bình thường chẳng thể nào quên.

Người độc thân cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ của mình. Đừng nghĩ rằng người ta tốt với mình là thật lòng yêu thương, bạn nên xem xét rộng hơn trong nhiều tình huống để tránh sai lầm.

Giờ tốt trong ngày: 12h – 17h

Con số may mắn: 31, 46

Tuổi Mão

Tử vi vui trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đang rất phát triển trong mọi mặc, công việc thăng tiến, tiền bạc khấm khá. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đang rất phát triển trong mọi mặc, công việc thăng tiến, tiền bạc khấm khá.

Tình duyên: Đào hoa vượng, người độc thân có nhiều cơ hội, nên nắm bắt thời cơ tốt để thoát khỏi cảnh độc thân, người đã kết hôn thì lãng mạn, chu đáo, tình cảm vợ chồng càng thêm ngọt ngào, yêu thương.

Công việc: Công việc thuận buồm xuôi gió, bất ngờ sẽ do chính bạn tạo ra, nhưng bạn cũng dễ tự cao, hãy nhớ rằng khiêm tốn sẽ tránh được nhiều kẻ thù.

Tài lộc: Của cải dư dả, thần tài chiếu cố, thu hút tiền tài.

Sức khỏe: Có chút hư hao, chú ý giữ ấm cổ họng.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 10h

Con số may mắn: 16, 34

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc tiến triển khả quan. Trong 2 ngày tới (12-13/11/2022), con giáp này quyết định để dành tiền cho những dự định lớn lao hơn trong tương lai. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (12-13/11/2022) của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có suôn sẻ. Dự đoán sự nghiệp của người tuổi này điều diễn ra như ý muốn. Tuy nhiên để có được vinh quang trên con đường công danh, bản mệnh sẽ phải trải qua không ít chông gai, trắc trở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển khả quan. Trong 2 ngày tới (12-13/11/2022), con giáp này quyết định để dành tiền cho những dự định lớn lao hơn trong tương lai, đồng thời những khoản chi tiêu hiện tại thì khá tiết kiệm.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện phiền muộn. Việc không lắng nghe và quan tâm nhau khi nảy sinh mâu thuẫn luôn là nguyên nhân khiến cho mọi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm.

Giờ tốt trong ngày: 10h – 15h

Con số may mắn: 33, 44

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